Ανδρουλάκης: Απέναντι στο κράτος-φέουδο της ΝΔ που ο πρωθυπουργός είναι «ιδιοκτήτης» του Μαξίμου

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας περιέγραψε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, με θέμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», η οποία πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κεντρικός άξονας του ΠΑΣΟΚ καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές, ένα «αξιόπιστο σχέδιο», όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, το οποίο «υπηρετεί έναν κεντρικό στόχο: μια πιο παραγωγική, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική Ελλάδα».

Στον πυρήνα του σχεδίου αυτού βρίσκεται – όπως εξήγησε – ένα σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα «που βασίζεται στη γνώση, την τεχνητή νοημοσύνη, την αγροδιατροφική μεταποίηση, τη βιομηχανία και τη δυναμική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

«Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι η χαμηλή παραγωγικότητα δεν μετρά την εργατικότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων – που είναι υψηλές – αλλά αντανακλά κυρίως τη δομή της οικονομίας», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ αναφερόμενος στους «συγκεκριμένους και μετρήσιμους εθνικούς στόχους για μια νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση», εξήγησε:

«Είμαστε το μόνο κόμμα που έθεσε ως στόχο την ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας: από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τις τελευταίες θέσεις όπου βρίσκεται σήμερα, στο 75% έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας».

Στόχος μας μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την 4ήμερη εργασία, λέγοντας ότι «το κρίσιμο διακύβευμα είναι σαφές: να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική. Και με αξιόπιστο σχέδιο μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Σχολιάζοντας τις κοινωνικές ανισότητες που παραμένουν από τις υψηλότρεες στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα – όπως κατέδειξε η πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ – έχουν και πολλά «πρόσωπα», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η συζήτηση για μια Παραγωγική Ελλάδα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη μεγέθυνση του ΑΕΠ» και εξήγησε πως «η ανταγωνιστικότητα στον 21ο αιώνα σε όλες τις δυτικές κοινωνίες δεν καθορίζεται από τους χαμηλούς μισθούς, ούτε από την αύξηση των ωρών εργασίας ή τη συμπίεση του κοινωνικού κράτους».

Επομένως, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι, όπως είπε: (α) Μία Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και (β) μία Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι δεν θα δουλεύουν περισσότερο, αλλά πιο παραγωγικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί ποιοτικότερος χρόνος εργασίας «που να συνδυάζει αρμονικά την προσωπική με την επαγγελματική ζωή».

Υστερούμε σε κρίσιμους δείκτες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα

Μιλώντας για το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων – «ένα κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για μια χώρα με τόσο έντονη νησιωτικότητα όσο η Ελλάδα», όπως είπε – τόνισε πως χρειάστηκε να φτάσουμε από το 2017 στο 2024 για την ενεργοποίησή του, γεγονός που αποδεικνύει «πώς η χώρα χάνει πολύτιμο χρόνο στην αξιοποίηση διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων», εξακολουθώντας «να υστερεί σε κρίσιμους δείκτες που καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα» και παραμένοντας «κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις επενδύσεις για έρευνα και καινοτομία».

Χάθηκε μία ιστορική ευκαιρία: Το Ταμείο Ανάκαμψης

«Τα ερωτήματα, λοιπόν, είναι αμείλικτα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και, στέφοντας τα «βέλη» του κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, έθεσε μια σειρά από ερωτήματα:

«Τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου; Ποιες είναι οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που έγιναν; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν; Πόσο συνέβαλαν πραγματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας; Γιατί κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο; Διαθέτουμε σήμερα καλύτερους σιδηροδρόμους; Αποκτήσαμε περισσότερες κοινωνικές κατοικίες; Περισσότερα δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας; Καλύτερη δημόσια Υγεία;».

Κατέληξε, δε, πως η απάντησε σε όλα είναι αρνητική.

«Η Ελλάδα είχε μια ιστορική ευκαιρία: να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης ως μοχλό παραγωγικού μετασχηματισμού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως, σπατάλησε την ευκαιρία αυτή», παρατήρησε και προσέθεσε ότι «παρά τη σταδιακή πρόοδο σε επιμέρους τομείς, η δομή της οικονομίας δεν άλλαξε εκ βάθρων για να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμη, ανθεκτική και συμπεριληπτική».

Προσέθεσε, δε, πως «σε σειρά βασικών δεικτών η χώρα μας συνεχίζει να κατατάσσεται πολύ χαμηλά, ανάμεσα στους 27 της Ένωσης» και έκανε λόγο για υστέρηση στη μεταποίηση, παρά την άνοδο της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια στο 9%, καθώς και χαμηλή εξαγωγική επίδοση, παρά τον υπερδιπλασιασμό των εξαγωγών αγαθών μετά την κρίση.

Σημαντική η πρόταση Λέτα – Ευρωπαϊκός «φόρος επί των κρατικών ενισχύσεων»

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λίγους μήνες, οφείλει να συμβάλει δημιουργικά στη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής απάντησης.

Και σημείωσε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρόταση του Ενρίκο Λέτα για δημιουργία ενιαίου μηχανισμού χρηματοδότησης της βιομηχανικής πολιτικής (State Aid Contribution Mechanism), αφού «ένας τέτοιος μηχανισμός θα υποχρεώνει τα ισχυρότερα κράτη μέλη να κατευθύνουν μέρος των κρατικών ενισχύσεων στη χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών και στρατηγικών επενδύσεων».

Στην πράξη, θα λειτουργεί ως ένας ευρωπαϊκός «φόρος επί των κρατικών ενισχύσεων», όπως εξήγησε, θέτοντας ως δεύτερο στρατηγικό στόχο τη χρηματοδοτική στήριξη νέων επενδύσεων στις υπό ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

«Μια τέτοια πολιτική θα δημιουργήσει σημαντικές νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μια περιοχή με την οποία η χώρα μας διατηρεί ισχυρούς οικονομικούς και γεωπολιτικούς δεσμούς», κατέληξε.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει θεατής

Σημείωσε, δε, πως η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει απλώς παρατηρητής «σε έναν κόσμο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα εφαρμόζουν επιθετικές βιομηχανικές πολιτικές» και έκανε λόγο για την ανάγκη μία βαθιάς αλλαγής παραδείγματος, σύμφωνα με το οποίο η βιομηχανία επανέρχεται στο επίκεντρο ως η βασική ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και ως καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση της ευημερίας, της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των σύγχρονων κοινωνιών.

«Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στην πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο «Βιομηχανικό Επιταχυντή» (Industrial Accelerator Act). Πρόκειται για ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία, με στόχο η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ να αυξηθεί από περίπου 14% σήμερα στο 20% έως το 2035», ανέφερε.

Οι προτεραιότητες για την «επόμενη μέρα»

Εξαπολύοντας «πυρά» κατά της κυβέρνησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως βασικός στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, πέρα από την αξιοπρεπή εργασία για όλους, είναι και η δικαιότερη κατανομή πλούτου και ανέφερε:

«Τα τελευταία επτά χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας συντελείται μια μεγάλη αναδιανομή πλούτου. Το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των κερδών είναι το τρίτο υψηλότερο. Εμείς δεσμευόμαστε για μια σημαντική αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ τα επόμενα 5 χρόνια».

Οι δεσμεύσεις αυτές θα υλοποιηθούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μέσα από έξι βασικές προτεραιότητες που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της Βιομηχανίας, με πρώτη από αυτές το ενεργειακό κόστος.

«Εμείς λέμε ξεκάθαρα: άμεση εφαρμογή της ενίσχυσης του ενεργειακού κόστους, ώστε η ελληνική βιομηχανία να έχει τους ίδιους όρους ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές βιομηχανίες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Επόμενη προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η κατασκευή σύγχρονων ενεργειακών υποδομών και έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε Βιομηχανική Περιοχή, καθώς και η αποτελεσματική σύνδεσή τους με τα εθνικά δίκτυα μεταφορών.

Παράλληλα, σημείωσε πως «η πράσινη ενέργεια δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο λίγων μεγάλων παικτών», αλλά «χρειάζεται να δώσουμε προτεραιότητα πρόσβασης στον εναπομείναντα χώρο στους αγρότες, στους συνεταιρισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις ενεργειακές κοινότητες».

Η τρίτη προτεραιότητα αφορά στην αγροδιατροφική μεταποίηση, καθώς – κατά την εκτίμηση του κ. Ανδρουλάκη – η Ελλάδα «πρέπει να επενδύσει στη δημιουργία εξειδικευμένων αγροδιατροφικών επιχειρηματικών πάρκων» και η αγροδιατροφή να συνδεθεί πολύ πιο στενά με τον τουρισμό.

Τέταρτο στη λίστα έρχεται το φορολογικό σύστημα, σχετικά με το οποίο δεσμεύτηκε για «ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις», ενώ έκανε λόγο για διαφορά φιλοσοφίας από τη ΝΔ.

Παράλληλα, τόνισε πως «η συζήτηση για τη φορολογία δεν μπορεί να αποκοπεί και από έναν ακόμα κρίσιμο κίνδυνο: τον αφελληνισμό της οικονομίας μας» και είπε χαρακτηριστικά:

«Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει μετατραπεί σε πραγματικό Ελ Ντοράντο για funds, servicers και επενδυτικά σχήματα που αναζητούν γρήγορες αποδόσεις. Επιπλέον, ένα στα δύο ευρώ των άμεσων ξένων επενδύσεων κατευθύνεται στο real estate.

Τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή;», ενώ προσέθεσε:

«Η Golden Visa οδήγησε στη μεταβίβαση χιλιάδων ακινήτων σε κατοίκους τρίτων χωρών, τροφοδοτώντας την άνοδο των τιμών και των ενοικίων. Έτσι, η απόκτηση ή η ενοικίαση κατοικίας από τους νέους έγινε ακόμη πιο απρόσιτη» και σημείωσε σχετικά με το όραμα του ΠΑΣΟΚ πως «έχει ριζικά διαφορετική αντίληψη για το παραγωγικό μέλλον της Ελλάδας», τονίζοντας ότι πλέον «η Golden Visa έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και πρέπει να καταργηθεί».

Στρεφόμενος κατά των funds και των servicers, τόνισε πως «φορολογική πολιτική πρέπει να ανταμείβει όσους επενδύουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, και όχι αυτούς που καρπώνονται τεράστιες υπεραξίες από τη μεταβίβαση του υφιστάμενου πλούτου» και συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργεί ως πεδίο εύκολου κέρδους από τις ρευστοποιήσεις και τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων».

Ο θυμός του Μητσοτάκη για την ακρίβεια είναι μάλλον ο θυμός της κοινωνίας

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την κυβέρνηση, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ακόμη: «Εδώ και χρόνια ακούμε για “καλάθια”, πλατφόρμες, “συμφωνίες κυρίων” και κυβερνητικές παρεμβάσεις – ο πρωθυπουργός μάλιστα, μάς ενημέρωσε ότι “θυμώνει” κιόλας με την ακρίβεια» και συμπλήρωσε:

«Όμως ο θυμός του πρωθυπουργού για την ακρίβεια είναι μάλλον ο θυμός της κοινωνίας και τελικός κριτής είναι η ζωή των πολιτών καθώς τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε περίπου 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση άνω του 60% μέσα σε επτά χρόνια.»

«Από την έναρξη της πληθωριστικής κρίσης το 2022 έως σήμερα, η χώρα μας βρέθηκε πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους περισσότερους μήνες της περιόδου. Ακόμη και σήμερα, η απόσταση παραμένει σημαντική.



Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν έχει μόνο εξωγενείς αιτίες, αλλά έρχεται ως συνέπεια αναποτελεσματικών πολιτικών επιλογών, αδύναμου ανταγωνισμού και ανεπαρκούς ελέγχου της αγοράς», είπε ακόμη.

Ο ίδιος, μάλιστα, δεσμεύτηκε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, καθώς και για ουσιαστικούς ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας, με μια ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού και μια ΔΙΜΕΑ που διαθέτει τα αναγκαία μέσα και το επαρκές προσωπικό.

Απέναντι στο κράτος – φέουδο της ΝΔ

Είναι αναγκαίο ένα κράτος που ο πρωθυπουργός θα είναι «ένοικος» και όχι «ιδιοκτήτης» του Μαξίμου, είπε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας την έκτη προτεραιότητα του οράματός του που δεν είναι άλλη από τη μεταρρύθμιση κράτους, θεσμών και δικαιοσύνης.

«Το “επιτελικό κράτος” της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε το μεγαλύτερο φιάσκο στη Μεταπολίτευση. Ένα κράτος-φέουδο όπου τα “κονέ” με το πρωθυπουργικό γραφείο υπερισχύουν της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας», σημείωσε και έκανε αναφορά στα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών, στις απευθείας αναθέσεις και «τις στρατιές των μετακλητών», στις συνεχείς αποκαλύψεις «για κυκλώματα που δρουν μέσα στη διοίκηση, με κομματική κάλυψη».

«Απέναντι στο κράτος-φέουδο της σημερινής κυβέρνησης, εμείς προτείνουμε κάτι απλό αλλά και βαθιά ανατρεπτικό για τα ελληνικά δεδομένα: ένα κράτος που ο εκάστοτε πρωθυπουργός νιώθει και είναι ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης. Δηλαδή ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος», τόνισε και προσέθεσε:

«Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για ένα νέο ενισχυμένο ΑΣΕΠ που θα έχει τον αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή όλου του ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμες θέσεις της δημόσιας διοίκησης», ενώ σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «πραγματική μεταρρύθμιση είναι η μετάβαση από το κράτος των ημετέρων στο κράτος των θεσμών», μέσω της αποσύνδεσης της ποινικής ευθύνης των Υπουργών από τη Βουλή (άρθρο 86), της συνταγματικής κατοχύρωσης της Διαύγειας και τη Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της αλλαγής στον τρόπο εκλογής της δικαιοσύνης.

Σας καλώ να μην υπάρχει ανοχή στα σκάνδαλα κι από τη δική σας πλευρά – Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

«Προσπάθησα να σας παρουσιάσω ένα διαφορετικό όραμα για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Με αξιόπιστο σχέδιο που υπηρετεί έναν κεντρικό στόχο: μια πιο παραγωγική, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική Ελλάδα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης φτάνοντας στο τέλος της ομιλίας του και καλώντας τα μέλη του ΣΕΒ να μην δείξουν, επίσης, καμία ανοχή στα σκάνδαλα και σε φαινόμενα που «απογοητεύουν τους πολίτες και κλονίζουν την εμπιστοσύνη τους στο κράτος και την πολιτική».

Θέτοντας, δε, το δίλημμα της κάλπης είπε πως δεν έγκειται στην αλλαγή προσώπων, αλλά στο «αν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης· αν περάσει από τη διαχείριση της παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών», τονίζοντας ότι «η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή».

«Εγγυώμαι ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «μόνον έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη. Πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.



«Αυτή είναι η δική μας δέσμευση», κατέληξε.