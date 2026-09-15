PREMIA Properties: Στα €755,3 εκατ. το χαρτοφυλάκιο - Στο επίκεντρο ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η PREMIA Properties στο α’ εξάμηνο του 2026, με τα ενοποιημένα έσοδα να αυξάνονται κατά 21% και τη λειτουργική κερδοφορία, σε επίπεδο Adjusted EBITDA, να ενισχύεται κατά 34% σε ετήσια βάση.

Η πορεία αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή ενσωμάτωση των επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν το 2025, αλλά και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες.

Σύμφωνα με την Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2026, η PREMIA διαθέτει πλέον 78 ακίνητα και 575 χιλ. τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, ενώ η συνολική αξία των επενδύσεων ανέρχεται σε €755,3 εκατ., αυξημένη κατά 9% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος διαμορφώθηκε σε 7,1%, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθώσεων (WAULT) ανήλθε σε 10,1 έτη, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, την ποιότητα και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Στο επίκεντρο ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες

Η στρατηγική ανάπτυξης της PREMIA συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο, με τον ξενοδοχειακό τομέα να αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος.

Στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε η απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, ενώ τον Ιούνιο ανακοινώθηκε η στρατηγική επένδυση στα ΑΚΤΙ HOTELS & RESORTS, που περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία Akti Imperial, Akti Beach Club και Akti Palace σε Ρόδο και Κω, συνολικής δυναμικότητας 1.316 δωματίων.

Παράλληλα, προχωρά η σταδιακή ένταξη στο χαρτοφυλάκιο των φοιτητικών κατοικιών σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Αθήνα (Καισαριανή). Οι επενδύσεις αυτές προσθέτουν 370 δωμάτια, ανεβάζοντας το σύνολο των δωματίων υπό διαχείριση σε 765.

Στο μέτωπο των αποεπενδύσεων, η εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτου logistics στη Θεσσαλονίκη έναντι €17 εκατ., καθώς και εμπορικού ακινήτου στη Βούλα έναντι €1 εκατ.

Έσοδα €18,8 εκατ. από μισθώματα

Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €18,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 23% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συμβολή των ξενοδοχείων, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 63%, ενώ στα φοιτητικά καταλύματα η αύξηση διαμορφώθηκε σε 42%.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) αυξήθηκαν κατά 15%, στα €4,7 εκατ.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €7,1 εκατ., έναντι €9,3 εκατ. πέρυσι. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €2,1 εκατ. έναντι €4 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2025, αλλά και στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου.

Ομόλογο €150 εκατ. και Net LTV 62%

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε €278,5 εκατ., ο καθαρός δανεισμός σε €467 εκατ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €783,7 εκατ.

Ο δείκτης Net LTV διαμορφώθηκε σε 62%, έναντι 57% στο τέλος του 2025.

Τον Απρίλιο, η PREMIA προχώρησε στην έκδοση διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου ύψους €150 εκατ., αναχρηματοδοτώντας το υφιστάμενο ομόλογο των €100 εκατ. και αντλώντας επιπλέον €50 εκατ. για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Την ίδια στιγμή, το μέσο κόστος δανεισμού διαμορφώθηκε σε 3,8%, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια των δανείων ανήλθε σε 7,8 έτη.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 61% του υφιστάμενου δανεισμού είναι σταθερού ή αντισταθμισμένου επιτοκίου, περιορίζοντας την έκθεση του Ομίλου στις μεταβολές των επιτοκίων.

Αμετάβλητος ο στόχος για το 2026

Για το δεύτερο εξάμηνο, η PREMIA θέτει ως προτεραιότητα τη συνέχιση της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση της επένδυσης στα ΑΚΤΙ HOTELS & RESORTS.

Η στρατηγική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη στους ξενοδοχειακούς χώρους και τις φοιτητικές κατοικίες, ενώ προτεραιότητα εξακολουθούν να αποτελούν τα ακίνητα εισοδήματος. Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει επιλεκτικά έργα ανάπτυξης και redevelopment, με στόχο την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων και υπεραξιών.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή της για ενοποιημένα έσοδα μεταξύ €42 εκατ. και €43 εκατ. και Adjusted EBITDA μεταξύ €29 εκατ. και €30 εκατ.

Η PREMIA, σύμφωνα με τη διοίκηση, εισέρχεται έτσι στο δεύτερο μισό του έτους με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο, ενισχυμένη παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο και σαφή στόχευση στην περαιτέρω ανάπτυξη των φοιτητικών κατοικιών, διατηρώντας παράλληλα ως βασικές προτεραιότητες τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος και την πειθαρχημένη διαχείριση του δανεισμού.