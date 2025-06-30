Χαρδαλιάς: Προχωράμε με σχέδιο για την υλοποίηση έργων που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Η πρόοδος των σημαντικών έργων που υλοποιούνται στην Κηφισιά με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου, Βασίλη Ξυπολυτά.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα εξής έργα:

1. Η κατασκευή σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Τριγώνου Φραγκοπούλου

Ανεγείρονται σε οικόπεδο επιφάνειας 23.679 τ.μ., στην Κάτω Κηφισιά, με συνολικό προϋπολογισμό 11,9 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των κατοίκων όλων των ηλικιών.

Περιλαμβάνει:

Ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου 5×5, γήπεδα καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης, ταρτάν στίβου καθώς και πίστα skate park).

Κλειστό κολυμβητήριο προσβάσιμο σε όλους.

Περιβάλλοντα χώρο διαμορφωμένο για αναψυχή με παιδική χαρά.

Δύο βοηθητικά κτήρια στο δυτικό όριο του οικοπέδου.

Χώρο στάθμευσης 85 θέσεων, εκ των οποίων 11 για ΑμεΑ.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε τρία λειτουργικά επίπεδα: Στο ισόγειο θα βρίσκεται η κεντρική είσοδος, η πρόσβαση για κοινό και αθλητές, η πισίνα, τα αποδυτήρια και οι χώροι υγιεινής. Στο ανώτερο επίπεδο θα φιλοξενείται η κερκίδα, προσφέροντας άνετη παρακολούθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Στο υπόγειο, θα βρίσκονται οι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και βοηθητικές λειτουργίες.

Το συγκεκριμένο έργο σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πυρήνα αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής, με έμφαση στην καθολική προσβασιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

2. Η ανάπλαση και υδατική επανασύνδεση των αμπολών της οδού Όθωνος

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, έχει ως στόχο την αισθητική αναβάθμιση και την ανάδειξη της φυσικής ταυτότητας της περιοχής.

Περιλαμβάνει:

Εγκατάσταση υδραυλικού συστήματος παροχής νερού με δύο δεξαμενές και σύστημα επανακυκλοφορίας, που θα εξασφαλίζει συνεχή ροή νερού στις διαμορφωμένες αμπολές εκατέρωθεν της οδού. Το νερό θα έχει αποκλειστικά διακοσμητικό χαρακτήρα και δεν προορίζεται για πόση ή άρδευση.

Τοποθέτηση διακοσμητικού φωτισμού καθ’ όλο το μήκος του δρόμου (περίπου 1 χλμ.) με φωτιστικά σώματα ειδικού σχεδιασμού, που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την καλαισθησία της περιοχής.

Στόχος είναι ο συνδυασμός της υδάτινης αισθητικής με τη σύγχρονη πολεοδομική προσέγγιση, δημιουργώντας έναν ευχάριστο και βιώσιμο δημόσιο χώρο για περίπατο και κοινωνικές δράσεις.

3. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Επιπλέον, στο τραπέζι της σύσκεψης τέθηκαν:

Η διευθέτηση του ρέματος Κοντοχρήστου της περιοχής, με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη συνολική αντιπλημμυρική προστασία της Κηφισιάς.

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της οδού Ψαρών, με έργο ύψους 1 εκατ. ευρώ, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων και των υποδομών της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, «σήμερα από την Κηφισιά στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Δεν μένουμε σε εξαγγελίες-ευχές χωρίς μελετες και χωρις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. αλλά προχωράμε με σκληρή προσπάθεια, με σχέδιο, ταχύτητα και συνέπεια στην υλοποίηση έργων που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η οριστικοποίηση και επίκαιρο ποίηση των αναγκαίων μελετών ολοκληρώθηκε, η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε, και με το μεγάλο έργο του αθλητικού κέντρου στο Τρίγωνο Φραγκόπουλου καλύπτουμε ανάγκες που εκκρεμούν επί δεκαετίες. Πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση με ανοιχτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου, στάθμευσης και πλήρη προσβασιμότητα. Παράλληλα, η ανάπλαση των αμπολών της Όθωνος και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ενισχύουν την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Μαζί με το Δήμαρχο, το Βασίλη Ξυπολυτά, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία, προχωράμε σε έργα ουσίας. Έργα που δεν μένουν μόνο στις ανακοινώσεις και τα σχέδια, αλλά χτίζονται με επιμονή, τεχνική επάρκεια, χρηματοδότηση και καθαρό χρονοδιάγραμμα. Αυτά τα έργα θα παραδοθούν στους πολίτες εντός της τρέχουσας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου. Στόχος μας είναι να κλείσουμε παλιές πληγές και να ανοίξουμε νέους δρόμους ανάπτυξης».

Ο κ. Ξυπολυτάς, από την πλευρά του, ανέφερε ότι: «Είχαμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούμε τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, στην πόλη μας, και να του παρουσιάσουμε από κοντά έργα που αλλάζουν την ταυτότητα της Κηφισιάς. Έργα που υλοποιούνται ή δρομολογούνται άμεσα. Το πολυαναμενόμενο αθλητικό κέντρο στο Τρίγωνο Φραγκόπουλου αποτελεί ένα όνειρο 30 ετών για την περιοχή μας, που γίνεται πράξη. Η Κηφισιά αποκτά έναν σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο χώρο άθλησης, αναψυχής και κοινωνικής ζωής για όλους. Μαζί με τις παρεμβάσεις στις αμπολές και τα αντιπλημμυρικά έργα, φέρνουμε μια νέα εποχή στην ποιότητα ζωής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του για τη σταθερή στήριξη, την αποτελεσματικότητα που αποδεικνύουν».