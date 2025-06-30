Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές με φόντο τις εμπορικές ανησυχίες και τα στοιχεία μεταποίησης

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές τη συνεδρίαση της Δευτέρας (30/6), καθώς οι επενδυτές ανέλυσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και μια σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τη βιομηχανική παραγωγή της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας για το Μάιο και των δεικτών των διαχειριστών προμηθειών της Κίνας για τον Ιούνιο.

Η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας τις ελπίδες για περισσότερα μέτρα τόνωσης της οικονομίας, προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος των συνεχιζόμενων εμπορικών διαταραχών μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ανέβηκε κατά 0,35% και διαμορφώθηκε στις 3.935,65 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,30% στις 24,211.30.

Οι ιαπωνικές μετοχές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία από την προηγούμενη συνεδρίαση, με τον δείκτη Nikkei 225 να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 μηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,59% φθάνοντας στις 40,387.27 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,36% στις 2.850,88 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,54% στις 3,072.68 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,01% σε ασταθή συναλλαγές και έφτασε τις 781,50 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,33% στις 8,542.70 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,24% στις 25,576.05 μονάδες και ο BSE Sensex έχασε 0,30% και διαμορφώθηκε στις 83.810,27 μονάδες.

Τα αμερικανικά futures σημείωσαν άνοδο στην Ασία λίγες ώρες πριν το έτος εισέλθει στο δεύτερο εξάμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν απότομη άνοδο στην συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής (27/6).

Οι τρεις δείκτες σημείωσαν απότομη ανάκαμψη αυτό το μήνα από τα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των εντάσεων στην εμπορική πολιτική. Οι διακυμάνσεις στις παγκόσμιες εμπορικές διαπραγματεύσεις μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα της αγοράς και να αποτελέσουν συνεχή απειλή για τη δύναμη αυτής της ανάκαμψης.