Γεωργιάδης: Γενναία η παραδοχή Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μέτρα βελτίωσης στα νοσοκομεία

Γενναία χαρακτήρισε τη δημόσια παραδοχή του πρωθυπουργού για την αποτυχία της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, ο. κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «ανακοίνωσε πριν από ενάμιση μήνα την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί ακριβώς έχει αναγνωρίσει ότι είναι πεδίο αποτυχίας. Στο τέλος του 2027 ο κόσμος θα δει τις επιδόσεις μας και σε αυτόν τον τομέα και θα μας κρίνει».

Αναφορικά με τους τέσσερις παραιτηθέντες βουλευτές, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ως προς την ηθική συγκρότηση των παραιτηθέντων. Θεωρώ ότι όλοι είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι και απολύτως τίμιοι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα έχει να κάνει με χρήματα του ελληνικού λαού που είναι ιερά, αλλά οι παθογένειες δεν διορθώνονται εύκολα».

Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρκτικές για υπουργούς του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει στην Ελλάδα από το 1830, από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Γιατί η ποινική διαδικασία των υπουργών ισχύει από το Σύνταγμα της Τροιζήνας. Είναι κάτι που δείχνει και τη διαφορά ήθους του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας».

Στα θέματα που άπτονται του Υπουργείου του, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως μέχρι τις 15 Ιουλίου θα εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε όλα τα νοσοκομεία της Α’ νοσοκομειακής περιφέρειας: «Ο μέσος όρος αναμονής κατά τη μεγάλη εφημερία στο «Γεννηματάς» την Παρασκευή ήταν 5 ώρες και 56 λεπτά, ενώ προηγουμένως ήταν πάνω από 9 ώρες. Τους πρώτους έξι μήνες της θητείας μου υπήρχαν αναμονές 14 ωρών.

Προσλάβαμε τραυματιοφορείς, δώσαμε έγκριση να γίνονται διαγνώσεις το βράδυ με ιδιώτη ακτινολόγο, βάλαμε εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, προκηρύξαμε θέσεις όπου υπήρχαν ελλείψεις, σε μία σειρά 15 μέτρων. Για μένα και τους ανθρώπους που δουλέψαμε πολύ είναι μεγάλη υπερηφάνεια, καρποί μιας συγκροτημένης δουλειάς», υποστήριξε.