Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προτεραιότητα να ζητηθούν πίσω τα χρήματα από όσους τα έλαβαν παράνομα

Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ζητηθούν πίσω τα χρήματα από όσους τα έλαβαν παράνομα, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δήλωσε επ' αυτού ότι ήδη ενεργοποιείται μηχανισμός ανάκτησης των χρημάτων που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ενώ θα δημιουργηθεί ακόμη ένα μοντέλο ελέγχου.

Ανάφερε επίσης ότι το πρόστιμο των 415 εκ ευρώ της Κομισιόν στη χώρα μας για τις αγροτικές ενισχύσεις αφορά στο μοντέλο πληρωμών και ελέγχων, ενώ εκτίμησε ότι μέσω των ανακτήσεων θα πληρωθεί ένα μέρος του προστίμου.

Κατά τα λοιπά βέβαια ο "λογαριασμός" θα πάει στους φορολογούμενους πολίτες, καθώς το πρόστιμο θα περάσει στον προϋπολογισμό του κράτους.

«Το βασικό διακύβευμα που μου έθεσε ο πρωθυπουργός ήταν να λύσω το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε επί προσωπικού σε άλλες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός στο Open, υπερασπιζόμενος ουσιαστικά τις δικές του ενέργειες.