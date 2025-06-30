ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προτεραιότητα να ζητηθούν πίσω τα χρήματα από όσους τα έλαβαν παράνομα
Πολιτική
09:55 - 30 Ιουν 2025

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προτεραιότητα να ζητηθούν πίσω τα χρήματα από όσους τα έλαβαν παράνομα

Reporter.gr Newsroom
Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ζητηθούν πίσω τα χρήματα από όσους τα έλαβαν παράνομα, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Δήλωσε επ' αυτού ότι ήδη ενεργοποιείται μηχανισμός ανάκτησης των χρημάτων που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ενώ θα δημιουργηθεί ακόμη ένα μοντέλο ελέγχου.

Ανάφερε επίσης ότι το πρόστιμο των 415 εκ ευρώ της Κομισιόν στη χώρα μας για τις αγροτικές ενισχύσεις αφορά στο μοντέλο πληρωμών και ελέγχων, ενώ εκτίμησε ότι μέσω των ανακτήσεων θα πληρωθεί ένα μέρος του προστίμου.

Κατά τα λοιπά βέβαια ο "λογαριασμός" θα πάει στους φορολογούμενους πολίτες, καθώς το πρόστιμο θα περάσει στον προϋπολογισμό του κράτους.

«Το βασικό διακύβευμα που μου έθεσε ο πρωθυπουργός ήταν να λύσω το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε επί προσωπικού σε άλλες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός στο Open, υπερασπιζόμενος ουσιαστικά τις δικές του ενέργειες.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2025 - 09:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ινστιτούτο ifo: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο 2023 η οικονομική αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

Ινστιτούτο ifo: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο 2023 η οικονομική αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις

Δασμοί: Θετικές ενδείξεις για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ
Ειδήσεις

Δασμοί: Θετικές ενδείξεις για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ

Στο στόχαστρο νέου υπερόπλου της ΑΑΔΕ 1.000 «ύποπτα» τραπεζικά προφίλ
Οικονομία

Στο στόχαστρο νέου υπερόπλου της ΑΑΔΕ 1.000 «ύποπτα» τραπεζικά προφίλ

Σταμενίτης: Ήταν μονόδρομος η παραίτησή μου - Προϊόν κοπτοραπτικής οι διάλογοι
Πολιτική

Σταμενίτης: Ήταν μονόδρομος η παραίτησή μου - Προϊόν κοπτοραπτικής οι διάλογοι

Πλοία: Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ειδήσεις

Πλοία: Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι πληρωμές της εβδομάδας από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές
Πολιτική

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη
Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ