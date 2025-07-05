Τραμπ: Επιστολές-τελεσίγραφα σε 12 χώρες για τους δασμούς

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπέγραψε επιστολές προς 12 χώρες στις οποίες περιγράφονται τα διάφορα επίπεδα δασμών που θα επιβληθούν στα προϊόντα που εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία θα αποσταλθούν τη Δευτέρα (7/7).

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες που εμπλέκονται, λέγοντας ότι αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (3/7), ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι αναμενόταν η αποστολή της πρώτης παρτίδας επιστολών την Παρασκευή (4/7), που είναι εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και η ημερομηνία έχει πλέον αλλάξει.

Σε έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει προκαλέσει αναταραχή μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την προστασία των οικονομιών τους, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Απρίλιο ένα βασικό δασμολογικό συντελεστή 10% και επιπλέον ποσά για τις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, όλα εκτός από τον βασικό συντελεστή 10% αναστάλησαν για 90 ημέρες, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνιών.

Η περίοδος αυτή λήγει στις 9 Ιουλίου, αν και ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να είναι ακόμη υψηλότεροι - φτάνοντας έως και το 70% - με τους περισσότερους να τίθενται σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

«Υπέγραψα μερικές επιστολές και θα σταλούν τη Δευτέρα, πιθανώς δώδεκα», δήλωσε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του σχετικά με τους δασμούς. «Διαφορετικά ποσά, διαφορετικοί δασμοί».

Δεν αναφέρθηκε στην πρόβλεψή του ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν ορισμένες ευρύτερες εμπορικές συμφωνίες πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με το Reuters, η αλλαγή στη στρατηγική του Λευκού Οίκου αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ολοκλήρωση εμπορικών συμφωνιών για όλα τα θέματα, από τους δασμούς έως τα μη δασμολογικά εμπόδια, όπως οι απαγορεύσεις των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων, και ιδίως σε ένα επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα.