Μεταρρυθμίσεις σε δάνεια, παιδεία και στέγαση στην κυβερνητική ατζέντα

Οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία είναι μια από τις προτεραιότητες της ελληνική κυβέρνησης και αυτό γίνεται φανερό από τη δέσμη των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, για τα νέα τρία ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης ύψους 8 δισ ευρώ, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και τη ρύθμιση για τη δόμηση στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

Με διαδοχικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά μέτωπα σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, επιδιώκοντας περαιτέρω αναπτυξιακή ώθηση και ανακούφιση για στοχευμένες κατηγορίες πολιτών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που αφορά περίπου 35.000 δανειολήπτες οι οποίοι επιβαρύνθηκαν υπέρμετρα λόγω της ανατίμησης του νομίσματος. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεξεργάζεται μαζί με τις τράπεζες το τελικό σχήμα που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός Ιουλίου και θα προβλέπει μετατροπή των οφειλών σε ευρώ και κλιμακωτό «κούρεμα» ώστε οι δανειολήπτες να αποκτήσουν βιώσιμες υποχρεώσεις.

Παράλληλα, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποια ξένα, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα λάβουν το «πράσινο φως» για να λειτουργήσουν παραρτήματα στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης εξετάζει τους σχετικούς φακέλους ώστε οι εγκρίσεις να δοθούν με βάση τον νόμο Πιερρακάκη, ο οποίος κρίθηκε συνταγματικός από το ΣτΕ και αποτελεί κεντρική κυβερνητική μεταρρύθμιση.

Στην κυβερνητική ατζέντα περιλαμβάνονται, επίσης, παρεμβάσεις για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και την επίλυση προβλημάτων του Κτηματολογίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η πλήρης δέσμη μέτρων θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις τελικές αποφάσεις να κλειδώνουν τον Αύγουστο. Το πακέτο θα περιλαμβάνει νέες μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς, μέτρα για αύξηση της προσφοράς κατοικιών με κίνητρα για το άνοιγμα κλειστών σπιτιών και ενισχύσεις προς ενοικιαστές. Το στεγαστικό ζήτημα χαρακτηρίζεται από το Μαξίμου ως πρώτη προτεραιότητα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, μαζί με στοχευμένα μέτρα στήριξης για ευάλωτες ομάδες.

Καθοριστική για την τελική διαμόρφωση του πακέτου θα είναι η οριστικοποίηση του δημοσιονομικού χώρου για το 2026, που εξαρτάται από την ισχυρή ανάπτυξη και την αύξηση των φορολογικών εσόδων λόγω περιορισμού της φοροδιαφυγής. Θετικό σήμα για την ελληνική οικονομία αποτελεί και η πτώση της ανεργίας στο 7,9% το Μάιο, στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008, καθώς και η πρόταση του Euronext για εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που αν εγκριθεί θα ανοίξει νέες προοπτικές για την ελληνική κεφαλαιαγορά.