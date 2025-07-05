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Τέξας: Τουλάχιστον 27 νεκροί από φονικές πλημμύρες
Ειδήσεις
11:08 - 05 Ιουλ 2025

Τέξας: Τουλάχιστον 27 νεκροί από φονικές πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
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Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Guadalupe στο Τέξας την Παρασκευή (4/7), σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 άτομα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Kerr του Τέξας ανέφερε ότι 800 άτομα είχαν εκκενωθεί από την περιοχή καθώς τα νερά της πλημμύρας υποχώρησαν στην περιοχή γύρω από τον ποταμό Guadalupe, περίπου 137 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σαν Αντόνιο. Τουλάχιστον 23 έως 25 άτομα από την καλοκαιρινή κατασκώνωση Camp Mystic αγνοούνται, τα περισσότερα από τα οποία είναι νεαρά κορίτσια.

Σε συνέντευξη Τύπου αργά την Παρασκευή, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα και το Σάββατο (5/7). Ο Άμποτ δήλωσε ότι οι πόροι που θα διατεθούν για την προσπάθεια θα είναι «απεριόριστοι».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται με κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. «Η Μελάνια και εγώ προσευχόμαστε για όλες τις οικογένειες που έχουν πληγεί από αυτή την τρομερή τραγωδία. Οι γενναίοι πρώτοι ανταποκριτές μας βρίσκονται επί τόπου και κάνουν ό,τι μπορούν», δήλωσε στα κοινωνικά μέσα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημμυρών έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει για την κομητεία Kerr, το επίκεντρο των πλημμυρών, μετά τις καταιγίδες που έριξαν έως και 30 εκατοστά βροχής νωρίς την Παρασκευή (4/7).

Ωστόσο, η προειδοποίηση για πλημμύρες παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 7 μ.μ. (τοπική ώρα) του Σαββάτου στην περιοχή του Σαν Αντόνιο-Όστιν του Τέξας, με διάσπαρτες βροχοπτώσεις να αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με την Allison Santorelli, μετεωρολόγο του Κέντρου Πρόγνωσης Καιρού της NWS στο College Park.

Ο Ντάλτον Ράις, δήμαρχος της πόλης Κέρβιλ, πρωτεύουσα της κομητείας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ακραία πλημμύρα έπληξε την περιοχή νωρίς το πρωί, χωρίς προειδοποίηση ή με ελάχιστη προειδοποίηση, εμποδίζοντας τις αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης. «Αυτό συνέβη πολύ γρήγορα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, ακόμη και με ραντάρ», είπε ο Ράις. «Αυτό συνέβη σε διάστημα λιγότερο από δύο ώρες».

Οι κρατικοί αξιωματούχοι διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων είχαν προειδοποιήσει την Πέμπτη (3/7) ότι το δυτικό και κεντρικό Τέξας αντιμετώπιζε έντονες βροχές και απειλές από πλημμύρες «τις επόμενες δύο ημέρες», επικαλούμενοι τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από το τριήμερο των διακοπών.

Ωστόσο, οι εν λόγω μετεωρολογικές προβλέψεις «δεν προέβλεπαν την ποσότητα βροχής που είδαμε», δήλωσε ο W. Nim Kidd, διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τέξας, σε συνέντευξη Τύπου.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/07/2025 - 19:08
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