ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 10,1% των αγροτικών ημερομισθίων το 2024

Ο Γενικός Δείκτης Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία ανέβηκε κατά 5,7% το 2024, σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2023 παρουσίασε αύξηση 5,7% έναντι αύξησης 6,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το έτος 2022.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (αύξηση 5,7%) το έτος 2024, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2023, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 10,1%.

αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 1,9%.

αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 2,8% (μείωση 0,5 στο δείκτη τόκων δανείων και αύξηση 5,1% στο δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων).

Ακολουθούν οι πίνακες που εμφανίζουν την εξέλιξη του Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για την περίοδο 2014 - 2024.