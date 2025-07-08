ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 10,1% των αγροτικών ημερομισθίων το 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:21 - 08 Ιουλ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 10,1% των αγροτικών ημερομισθίων το 2024

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γενικός Δείκτης Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία ανέβηκε κατά 5,7% το 2024, σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2023 παρουσίασε αύξηση 5,7% έναντι αύξησης 6,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το έτος 2022.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (αύξηση 5,7%) το έτος 2024, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2023, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 10,1%.
  • αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 1,9%.
  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 2,8% (μείωση 0,5 στο δείκτη τόκων δανείων και αύξηση 5,1% στο δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων).

_fadb2.PNG

Ακολουθούν οι πίνακες που εμφανίζουν την εξέλιξη του Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για την περίοδο 2014 - 2024.

1_884c5.PNG

2_31576.PNG

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 12:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Guardian: Ισραηλινό σχέδιο για εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα – «Καμπανάκια» για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Ειδήσεις

Guardian: Ισραηλινό σχέδιο για εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα – «Καμπανάκια» για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

ΔΕΔΔΗΕ: Δεν θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές κατά τη διάρκεια του καύσωνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Δεν θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Attica Group: Υπερδιπλασίασε τον αριθμό των εκπτωτικών εισιτηρίων για την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων
Ναυτιλία

Attica Group: Υπερδιπλασίασε τον αριθμό των εκπτωτικών εισιτηρίων για την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Πολιτική
31/07/2026 - 11:17

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 10:55

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 10:49

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

ΜΕΤΑΛΛΑ
31/07/2026 - 10:46

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 10:37

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ