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ΕΛΣΤΑΤ: Mείωση 31,6% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάιο
Οικονομία
12:27 - 08 Ιουλ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Mείωση 31,6% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Μάιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 6.469,2 εκατ. ευρώ (7.274,5 εκατ. δολάρια) έναντι 7.581,4 εκατ. ευρώ (8.172,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 14,7%. όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την Τρίτη (8/7). Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 372,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 343,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Μάιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.177,4 εκατ. ευρώ (4.725,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.231,4 εκατ. ευρώ (4.588,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 268,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 9,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 274,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,3%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2025 ανήλθε σε 2.291,8 εκατ. ευρώ (2.548,9 εκατ. δολάρια) έναντι 3.350,0 εκατ. ευρώ (3.583,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 31,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 104,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 69,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2% σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 ανήλθε στο ποσό των 33.563,8 εκατ. ευρώ (36.170,7 εκατ. δολάρια) έναντι 35.460,6 εκατ. ευρώ (38.250,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 5,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 887,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 813,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2024.

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Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 ανήλθε στο ποσό των 20.157,0 εκατ. ευρώ (21.855,0 εκατ. δολάρια) έναντι 21.058,8 εκατ. ευρώ (22.855,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 856,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 871,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 ανήλθε σε 13.406,8 εκατ. ευρώ (14.315,7 εκατ. δολάρια) έναντι 14.401,8 εκατ. ευρώ (15.395,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 31,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 58,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,5%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 12:32
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