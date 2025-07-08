Guardian: Ισραηλινό σχέδιο για εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα – «Καμπανάκια» για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε να μετατρέψει τα ερείπια της Ράφα σε «ανθρωπιστική πόλη», αλλά οι εμπειρογνώμονες αποκαλούν το σχέδιο στρατόπεδο εγκλεισμού για όλους τους Παλαιστίνιους στη Γάζα

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ παρουσίασε σχέδια για την αναγκαστική μετακίνηση όλων των Παλαιστινίων στη Γάζα σε ένα στρατόπεδο στα ερείπια της Ράφα, σε ένα σχέδιο που νομικοί και ακαδημαϊκοί περιέγραψαν ως σχέδιο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι διέταξε τον στρατό του Ισραήλ να προετοιμαστεί για τη δημιουργία ενός καταυλισμού, τον οποίο αποκάλεσε «ανθρωπιστική πόλη», στα ερείπια της πόλης Ράφα, ανέφερε η εφημερίδα Haaretz.

Οι Παλαιστίνιοι θα περνούν από «έλεγχο ασφαλείας» πριν εισέλθουν και μόλις μπουν μέσα δεν θα τους επιτρέπεται να φύγουν, δήλωσε ο Katz σε ενημέρωση των ισραηλινών δημοσιογράφων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα ελέγχουν την περίμετρο του χώρου και αρχικά θα «μετακινήσουν» 600.000 Παλαιστίνιους στην περιοχή - κυρίως ανθρώπους που σήμερα είναι εκτοπισμένοι στην περιοχή al-Mawasi.

Τελικά όλος ο πληθυσμός της Γάζας θα στεγαστεί εκεί και το Ισραήλ στοχεύει να εφαρμόσει «το σχέδιο μετανάστευσης, το οποίο θα συμβεί», ανέφερε η Haaretz.

Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στις αρχές του έτους ότι μεγάλος αριθμός Παλαιστινίων θα πρέπει να εγκαταλείψει τη Γάζα για να «καθαρίσει» τη λωρίδα, ισραηλινοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προώθησαν με ενθουσιασμό την αναγκαστική απέλαση, παρουσιάζοντάς την συχνά ως σχέδιο των ΗΠΑ.

Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Το σχέδιο του Katz παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Michael Sfard, ένας από τους κορυφαίους δικηγόρους του Ισραήλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαψεύδει επίσης ευθέως τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν ώρες νωρίτερα από το γραφείο του αρχηγού του στρατού του Ισραήλ, το οποίο ανέφερε σε επιστολή του ότι οι Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν μέσα στη Γάζα μόνο για τη δική τους προστασία.

«(Ο Κατζ) παρουσίασε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν είναι τίποτα λιγότερο από αυτό», δήλωσε ο Σφάρντ. «Πρόκειται για τη μεταφορά πληθυσμών στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας με σκοπό την προετοιμασία για την απέλαση εκτός της Λωρίδας».

Ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποκαλεί την απέλαση «εθελοντική», οι άνθρωποι στη Γάζα βρίσκονται κάτω από τόσα πολλά καταναγκαστικά μέτρα που καμία αναχώρηση από τη λωρίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί νομικά ως συναινετική.

Έγκλημα πολέμου ο εκτοπισμός

«Όταν διώχνεις κάποιον από την πατρίδα του, αυτό θα ήταν έγκλημα πολέμου, στο πλαίσιο ενός πολέμου. Αν αυτό γίνεται σε μαζική κλίμακα, όπως σχεδιάζει, γίνεται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», πρόσθεσε ο Sfard.

Ο Κατζ εξέθεσε τα σχέδιά του για τη Γάζα λίγο πριν ο Νετανιάχου φτάσει στην Ουάσινγκτον για συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις για να συμφωνήσει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για να τερματιστεί ή τουλάχιστον να ανασταλεί ο πόλεμος που διαρκεί 21 μήνες.

Οι εργασίες για την «ανθρωπιστική πόλη» που βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων του Κατζ θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια μιας κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας. Ο Νετανιάχου ηγείται των προσπαθειών να βρεθούν χώρες πρόθυμες να «φιλοξενήσουν» Παλαιστίνιους, πρόσθεσε.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεργάζονται με άλλες χώρες που θα δώσουν στους Παλαιστίνιους ένα «καλύτερο μέλλον».

«Αν οι άνθρωποι θέλουν να μείνουν, μπορούν να μείνουν, αλλά αν θέλουν να φύγουν, θα πρέπει να μπορούν να φύγουν», δήλωσε ο Νετανιάχου, καθώς ετοιμαζόταν να δειπνήσει με τον Τραμπ.

Ισραηλινοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπήρξαν επίσης ενθουσιώδεις υποστηρικτές των νέων ισραηλινών οικισμών στη Γάζα.

Σχέδια για την κατασκευή καταυλισμών που ονομάζονται «ανθρωπιστικές περιοχές διέλευσης», για τη στέγαση Παλαιστινίων εντός και ενδεχομένως εκτός της Γάζας, είχαν προηγουμένως παρουσιαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ και είχαν συζητηθεί στον Λευκό Οίκο, ανέφερε τη Δευτέρα το Reuters.

Το σχέδιο ύψους 2 δισ. δολαρίων έφερε το όνομα του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF), ανέφερε το Reuters. Το GHF διέψευσε ότι είχε υποβάλει πρόταση και δήλωσε ότι οι διαφάνειες που είδε το Reuters, στις οποίες περιγράφεται το σχέδιο, «δεν είναι έγγραφο του GHF».

Αυξάνονται οι ανησυχίες για διωγμό των Παλαιστινίων

Οι ανησυχίες σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων είχαν προηγουμένως προκληθεί από τις στρατιωτικές διαταγές για την επιχείρηση που ξεκίνησε αυτή την άνοιξη.

Ο Sfard εκπροσώπησε τρεις εφέδρους που κατέθεσαν αίτηση στα δικαστήρια του Ισραήλ, απαιτώντας από τον στρατό να ανακαλέσει τις εντολές για «κινητοποίηση και συγκέντρωση» του άμαχου πληθυσμού της Γάζας και να απαγορεύσει κάθε σχέδιο για την απέλαση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε επιστολή που απάντησε στους ισχυρισμούς τους, το γραφείο του αρχηγού του επιτελείου του Ισραήλ, Eyal Zamir, δήλωσε ότι η εκτόπιση των Παλαιστινίων ή η συγκέντρωση του πληθυσμού σε ένα τμήμα της Γάζας δεν ήταν μεταξύ των στόχων της επιχείρησης.

Σχέδια εθνοκάθαρσης σύμφωνα με ιστορικό που ειδικεύεται στο Ολοκαύτωμα

Η δήλωση αυτή διαψεύστηκε ευθέως από τον Κατζ, δήλωσε ο καθηγητής Amos Goldberg, ιστορικός του Ολοκαυτώματος στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Ο υπουργός Άμυνας παρουσίασε σαφή σχέδια για την εθνοκάθαρση της Γάζας, είπε ο Goldberg, και τη δημιουργία «ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης ή ενός στρατοπέδου διέλευσης για τους Παλαιστίνιους πριν τους εκδιώξουν».

«Δεν είναι ούτε ανθρωπιστικό ούτε πόλη», είπε για τον σχεδιαζόμενο από τον Katz χώρο κράτησης των Παλαιστινίων.

"Μια πόλη είναι ένα μέρος όπου έχεις δυνατότητες εργασίας, κέρδους, διασυνδέσεων και ελεύθερης μετακίνησης.

"Υπάρχουν νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια και γραφεία. Δεν είναι αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Δεν θα είναι ένα βιώσιμο μέρος, όπως ακριβώς οι «ασφαλείς περιοχές» είναι τώρα μη βιώσιμες".

Το σχέδιο του Katz έθεσε επίσης το άμεσο ερώτημα του τι θα συμβεί στους Παλαιστίνιους που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις ισραηλινές εντολές να μετακομίσουν στο νέο συγκρότημα, δήλωσε ο Goldberg.

Και πρόσθεσε: «Τι θα συμβεί αν οι Παλαιστίνιοι δεν αποδεχθούν αυτή τη λύση και εξεγερθούν, γιατί δεν είναι εντελώς αβοήθητοι»;