Δούκας: Με βιώσιμες παρεμβάσεις, βελτιώνουμε τις μικροκλιματικές συνθήκες στο κέντρο της πόλης

Μία νέα όαση δροσιάς δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων. Στον χώρο του Σεραφείου Δήμου Αθηναίων, υλοποίησε μια καινοτόμο πιλοτική παρέμβαση, που συνδυάζει πέργκολα με βλάστηση και «κήπο βροχής» (σύστημα υδρονέφωσης). Η δράση υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ARSINOE, με την υποστήριξη της Οργάνωσης Γη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: « Η Αθήνα δίνει τη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση με πράξεις και καινοτόμες λύσεις. Ο “κήπος βροχής”, που δημιουργήσαμε στο Σεράφειο, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να μετατραπεί σε καταφύγιο δροσιάς και ανακούφισης για τους πολίτες, ακόμα και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Με βιώσιμες παρεμβάσεις, βελτιώνουμε τις μικροκλιματικές συνθήκες στο κέντρο της πόλης».



Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, Ιωάννης Γεώργιζας, σημείωσε: «Ενισχύσαμε τον περιβάλλοντα χώρο του Σεραφείου με μία νέα καταπράσινη γωνιά, και δείξαμε στην πράξη ότι η τεχνογνωσία, η συνεργασία και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών».



Αντίστοιχες παρεμβάσεις εφαρμόζονται και σε άλλους δημόσιους χώρους της Αθήνας, όπως η Πλατεία Αγίας Ειρήνης και η Πλατεία Καρύτση, με τη χρήση ψυχρών υλικών.





Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΜ, Ευάγγελος Μαρινάκης, τόνισε: «Μέσα από στοχευμένες μετρήσεις με θερμοκάμερες και κατάλληλους αισθητήρες, διαπιστώνουμε σημαντική βελτίωση της αισθητής θερμοκρασίας. Σε αρκετά σημεία, η επιφανειακή θερμοκρασία καταγράφεται χαμηλότερη κατά 10 έως 20°C σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά».



Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι επιφανειακές θερμοκρασίες σε σημεία με σκίαση και φυσικά υλικά (όπως χώμα και γρασίδι) κυμαίνονται γύρω στους 30°C, ενώ σε περιοχές με συμβατικά δομικά υλικά (π.χ. πεζόδρομους, άσφαλτος), οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 50°C. Ο συνδυασμός «πράσινων» επιφανειών, σκίασης και υδρονέφωσης συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της αισθητής θερμοκρασίας, βελτιώνοντας τις μικροκλιματικές συνθήκες του χώρου.



Η συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, δημιουργεί τις βάσεις για την ευρύτερη εφαρμογή τέτοιων λύσεων σε περισσότερες γειτονιές της πόλης. Με τον τρόπο αυτό προωθείται ένα νέο πρότυπο βιώσιμης αστικής ανάπλασης, που ενσωματώνει περιβαλλοντική λειτουργικότητα, κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα απέναντι στις ολοένα και πιο συχνές υψηλές θερμοκρασίες.