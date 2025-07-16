Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της ΝΔ για εξεταστική

Με 60 υπογραφές κατατέθηκε, σήμερα (Τετάρτη, 16/7), στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος αφορά, όπως είχε προαναγγελθεί, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τις διαχρονικές ευθύνες από την ίδρυση του Οργανισμού το 1998 έως σήμερα.

Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ενώ κοινή πρόταση για προανακριτική κατέθεσαν επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, στοχεύοντας στους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Για την έγκριση της Εξεταστικής απαιτείται πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών, όχι μικρότερη των 120. Σε περίπτωση έγκρισης, οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες και η έναρξη των εργασιών τοποθετείται για τον Σεπτέμβριο.

Για τη σύσταση Προανακριτικής απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι, ενώ η σχετική ψηφοφορία θα γίνει με κάλπη και σε μυστική διαδικασία.