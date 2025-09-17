Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στην Αθήνα: Εκδηλώσεις και συναυλίες - Το πρόγραμμα

Η Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) γίνεται αφορμή για μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή στο κέντρο της πρωτεύουσας. Για 24 ώρες, από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20.00, έως τις 22.00 βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνει την οδό Αθηνάς – από την Ευριπίδου έως το Μοναστηράκι – σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, άσκησης, παιχνιδιού και δημιουργίας, χωρίς αυτοκίνητα και μηχανάκια.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογραμμίζει: «Για δεύτερη χρονιά σας περιμένουμε 20 & 21 Σεπτεμβρίου στην Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με ένα εντυπωσιακό disco roller party, θα συνεχίσει την Κυριακή με μία σειρά πολυθεματικών εργαστηρίων για όλους, τα οποία θα κορυφωθούν το απόγευμα της ίδιας μέρας, με DJ sets και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο. Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” είναι μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, σημειώνει: «Η “Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο” μάς δείχνει στην πράξη πώς μπορεί μια πόλη να είναι πιο ανθρώπινη και βιώσιμη. Για ένα ολόκληρο 24ωρο, η Αθηνάς απελευθερώνεται από την κίνηση και γίνεται χώρος πολιτισμού, άθλησης και συνάντησης. Είναι μια εμπειρία που μάς εμπνέει να οραματιστούμε την καθημερινότητά μας διαφορετικά, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον».



Εκδηλώσεις και δράσεις για όλους



Για ένα Σαββατοκύριακο, η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, με βιωματικές εμπειρίες για όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, κατοίκους και επισκέπτες. Για πρώτη φορά: ολονύκτιες προβολές κάτω από τα αστέρια, γιόγκα και fitness, εργαστήριο κόμικ, καρικατούρες και πολλές εκπλήξεις, ενώ το διήμερο κλείνει με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αυτοσχεδιασμούς, τραγούδι, γέλιο και αυθορμητισμό από τον Πάνο Βλάχο.



«Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο»- Το Πρόγραμμα



Σάββατο 20/09

20:30 – 23:00 Disco Roller Party με τον DJ Nicola Lavacca

23:30 – 05:30 Midnight Express – Μεταμεσονύκτιες προβολές: The Love Bug, Christine, Blade Runner

Κυριακή 21/09

08:00 – 10:00 Μάθημα γιόγκα

10:00 – 13:00 Fitness Fun

10:00 – 12:00 «Η πόλη που αναπνέει» – Παιδικό εργαστήριο (5–7 ετών)

10:00 – 14:00 «Ανακυκλώνω με ρυθμό – Ζωγραφίζω με σκοπό»

11:00 – 17:00 Get Skated & Educated

12:00 – 16:00 Εργαστήριο ποδηλάτου: Πίστα με πινακίδες ΚΟΚ

12:00 – 16:00 Εργαστήριο ποδηλάτου: Ζωγραφίζω με το ποδήλατό μου

12:00 – 14:00 Αποστολή: Χωρίς Αυτοκίνητο – Παιδικό εργαστήριο (8–12 ετών)

12:00 – 15:00 «No Car Adventure» – Θεατρικό παιχνίδι

12:00 – 15:00 Comic Workshop

12:00 – 15:00 Αντώνης Βαβαγιάννης: Δεν είναι καν κουίζ

12:00 – 15:00 Καρικατούρες από τους Πετρόπουλο, Αδαμοπούλου & Στεφαδούρο

12:00 – 16:00 «Ποιος είπε ότι οι δεινόσαυροι δεν υπάρχουν;» – Ross ο Δεινόσαυρος

13:00 – 17:00 Εργαστήριο Ποδηλάτου: Πώς φαντάζομαι την πόλη

13:00 – 17:00 Cool Crips: Επαναπροσδιορίζοντας την αναπηρία

15:00 – 18:30 Radio Producers DJ Sets

18:30 – 20:00 Πάνος Βλάχος Live