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Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο 2025: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκδηλώσεις την Κυριακή 21/9
Αυτοδιοίκηση
17:35 - 21 Σεπ 2025

Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο 2025: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκδηλώσεις την Κυριακή 21/9

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώνεται σήμερα η 24ωρη γιορτή του δήμου Αθηναίων στην οποία το αυτοκίνητο δεν έχει θέση, που διοργανώνεται με αφορμή την "παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο".

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, και σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου από τις 20.00 έως 22.00 το βράδυ.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας:

- Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της

- Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της

- Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της

- Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της

- Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Οι εκδηλώσεις

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, η ορχήστρα De Prοfundis Ensemble θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο γνωστά έργα της κλασικής μουσικής, ενώ η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Άρτεμις Σκουμπουρδή θα αφηγηθεί την ιστορία των κτιρίων της οδού Αθηνάς μέσα από μία ξεχωριστή ξενάγηση.

Από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις όπως εργαστήριο κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, bike workshop (αγώνες ισορροπίας με ποδήλατο), bike art (ζωγραφίζω με το ποδήλατό μου) για παιδιά και ενήλικες, face painting, αφήγηση παραμυθιών για παιδιά, βιωματικές δραστηριότητες και θεατρικό παιχνίδι με θέμα την εναλλακτική μετακίνηση. Ο Dinoverse, η γνωστή μασκότ του Kids Radio, θα δώσει χαρά σε μικρούς επισκέπτες, ενώ η Kids Radio Band ετοιμάζει ένα υπέροχο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα για παιδιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, DJs από ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης θα πλαισιώσουν τη γιορτή με τις μουσικές επιλογές τους. Παράλληλα, θα διεξαχθούν σεμινάρια εκμάθησης σκέιτ και ρόλερ, καθώς και αγώνας βραδυπορίας με ποδήλατα, όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να διανύσουν μία απόσταση με ποδήλατο χωρίς να ακουμπήσουν τα πόδια στο έδαφος.

Το 24ωρο των εκδηλώσεων θα κλείσει με μια μεγάλη συναυλία από τους Locomondo, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά συγκροτήματα, σε ένα αξέχαστο χορευτικό πάρτι.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 17:15
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