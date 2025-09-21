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Μπέργκαμ (ΥΠΕΣ ΗΠΑ): Καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας η επένδυση της Chevron
Ειδήσεις
16:45 - 21 Σεπ 2025

Μπέργκαμ (ΥΠΕΣ ΗΠΑ): Καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας η επένδυση της Chevron

Reporter.gr Newsroom
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Ως «ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη» χαρακτήρισε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι το έργο αυτό ενισχύει τόσο την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας όσο και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στην Καθημερινή, ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος είναι και αρμόδιος για θέματα ενεργειακής πολιτικής, τόνισε ότι η πρόοδος του συγκεκριμένου έργου είναι «πολύ ενθαρρυντική» και υπογράμμισε πως η ενεργός διπλωματική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κρίσιμη προκειμένου τέτοιες επενδύσεις να προχωρούν χωρίς εμπόδια.

«Για να διασφαλίσουμε ότι έργα όπως αυτό θα υλοποιηθούν, απαιτείται συνεχής στήριξη σε περιφερειακό επίπεδο συνεργασίας και ξεκάθαρο μήνυμα προς τους συμμάχους μας ότι η ηγετική θέση των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα παραμένει σταθερή και αξιόπιστη μακροπρόθεσμα», σημείωσε ο Νταγκ Μπέργκαμ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αμερικανικές υποδομές συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ ενισχύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της συνεργασίας με εταίρους όπως το Ισραήλ και η Κύπρος.

Ο Αμερικανός υπουργός κατέληξε ότι η εμπλοκή της Chevron στην περιοχή αποτελεί σαφή απόδειξη του ενδιαφέροντος της Ουάσιγκτον να στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις που ενδυναμώνουν τόσο τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα όσο και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά.

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