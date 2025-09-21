Ιστορική στροφή: Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος - Το μήνυμα Στάρμερ

Σε μια απόφαση με ιδιαίτερο πολιτικό και διπλωματικό βάρος, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να τη χαρακτηρίζει «ηθικό καθήκον» και καθοριστικό βήμα για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών.

«Σήμερα, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στην ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο βρετανός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσα από «ένα ασφαλές και αναγνωρισμένο Ισραήλ, δίπλα σε ένα ανεξάρτητο και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος».

Η απόφαση βασίζεται στα σύνορα του 1967, τα οποία θα καθοριστούν οριστικά μέσω μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Έρχεται δε σε μια συγκυρία που η σύγκρουση στη Γάζα συνεχίζεται, με την ανθρωπιστική κρίση να επιδεινώνεται και τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται δραματικά.

Ο Στάρμερ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η αναγνώριση «δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ανταμοιβή για τη Χαμάς», αποκλείοντας την οργάνωση από οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική ή θεσμική συμμετοχή. Παράλληλα, ανανέωσε την έκκλησή του για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023, αναφέροντας ότι έχει συναντήσει οικογένειες Βρετανών απαχθέντων και έχει βιώσει από κοντά «τον ανείπωτο πόνο» που υφίστανται.

Η κίνηση του Λονδίνου συνοδεύεται από παρόμοιες αποφάσεις του Καναδά και της Αυστραλίας, οι οποίες επίσης ανακοίνωσαν την αναγνώριση της Παλαιστίνης, λίγες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο.

«Οι λαοί του Ισραήλ και της Παλαιστίνης έχουν δικαίωμα να ξαναχτίσουν τις ζωές τους χωρίς φόβο και βία», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα της βρετανικής κοινωνίας, «που απεγνωσμένα θέλει να δει ουσιαστική πρόοδο προς την ειρήνη».