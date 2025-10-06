Χαρδαλιάς από Δάφνη - Υμηττό: Έργα και παρεμβάσεις που αφήνουν αποτύπωμα στο Δήμο

Η υλοποίηση τριών σημαντικών έργων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού.

Η περιοδεία ξεκίνησε από το δημαρχιακό μέγαρο, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας με το Δήμαρχο Δάφνης – Υμηττού, Νίκο Τσιλίφη. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν από κοινού:

Το Πάρκο Πέτρου και Παύλου στη Δάφνη, η αναβάθμιση του οποίου αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Στόχος είναι να εξελιχθεί σε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής για την πόλη, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες για αθλητισμό, πολιτισμό και παιχνίδι για νήπια και παιδιά δημοτικού. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια και θα προστεθεί στον συνολικό κατάλογο των 281 έργων σε όλη την Αττική. Το παλαιό κτήριο του παιδικού σταθμού Δάφνης (πρώην ΠΙΚΠΑ), όπου θα προχωρήσει άμεσα ριζική ανακαίνιση και μετατροπή σε πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό δυναμικότητας άνω των 80 θέσεων (31 βρέφη – 50 νήπια). Το έργο περιλαμβάνει εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προσθήκη ανελκυστήρα για πλήρη προσβασιμότητα ΑμεΑ, διαμόρφωση αύλειου χώρου με παιδική χαρά, αντικατάσταση κουφωμάτων και δαπέδων, καθώς και πλήρεις εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς.

Προηγουμένως, στο Δημαρχείο Δάφνης – Υμηττού συζητήθηκαν έργα που αφορούν την περιοχή και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής:

Αναβάθμιση αθλητικών χώρων σε σχολεία με τοποθέτηση νέων δαπέδων και ανανέωση εγκαταστάσεων σε διάφορες σχολικές μονάδες στις Δημοτικές Κοινότητες Υμηττού και Δάφνης. Δυνατότητα ένταξης έργων ανάπλασης, πρασίνου και αναψυχής στα άλση Άρη Αλεξάνδρου και Λόφου Καβάλας. Αισθητική αναβάθμιση, ανάπλαση και ενίσχυση πρασίνου στην περιοχή του Θεάτρου Βράχων – Λόφου Κουταλά. Σημειακές παρεμβάσεις σε 12 σημεία της πόλης για βελτίωση και εκσυγχρονισμό υποδομών.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς: «Προσέρχομαι πάντα με ιδιαίτερη χαρά στους Δήμους που για μένα είναι οι γειτονιές μου. Στη Δάφνη και περισσότερο στον Υμηττό, στο Βύρωνα και τις γύρω περιοχές, παίζαμε από παιδιά, περπατήσαμε και μεγαλώσαμε. Είναι γειτονιές που μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί και κοινοί προβληματισμοί. Στόχος μας είναι, στο τέλος κάθε διαδρομής, να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών.

Για εμάς προτεραιότητα αποτελεί η παράδοση έργων που αλλάζουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων, με σεβασμό πάντα στα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί συνολικά 281 μεγάλα έργα σε όλο το Λεκανοπέδιο, μέσω έξι τεχνικών υπηρεσιών, χωρίς να μένει πίσω καμία παρέμβαση.

Σημασία για εμάς έχει τα έργα που ξεκινούν, να ολοκληρώνονται και να παραδίδονται προς χρήση στους συμπολίτες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας παρέχει πολύτιμους πόρους ώστε να τα υλοποιήσουμε, όμως το βασικό που απαιτεί, και που εγγυόμαστε – είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και συντήρησής τους. Επενδύουμε σε υποδομές με αντοχή στον χρόνο, που σέβονται το περιβάλλον, υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Η Αττική μας αξίζει τα καλύτερα και εμείς δεσμευόμαστε να τη δούμε να αλλάζει πρόσωπο, βήμα – βήμα».

Από την πλευρά του ο κ. Τσιλίφης δήλωσε: «Με την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά μας ενώνουν κοινοί στόχοι και κοινοί αγώνες. Εντείνουμε την εποικοδομητική συνεργασία μαζί του, μέσω έργων που δίνουν προστιθέμενη αξία στις γειτονιές και στις ζωές των δημοτών μας».