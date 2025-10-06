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Κώτσηρας: Δομική φορολογική μεταρρύθμιση που ακουμπά κάθε Έλληνα πολίτη
Οικονομία
12:11 - 06 Οκτ 2025

Κώτσηρας: Δομική φορολογική μεταρρύθμιση που ακουμπά κάθε Έλληνα πολίτη

Reporter.gr Newsroom
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Στα θετικά μέτρα που θα εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το εξωτερικό επικεντρώθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας σήμερα Δευτέρα (6/10) στον τηλεοπτικό σταθμό «Action 24».

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα οποία θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση, συνιστούν μια δομικού χαρακτήρα φορολογική μεταρρύθμιση που αφορά κάθε Έλληνα πολίτη, εστιάζοντας στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, των νέων και της ελληνικής περιφέρειας.

«Είναι η πρώτη φορά που μια φορολογική μεταρρύθμιση εξαρτά τους φορολογικούς συντελεστές σε τόσο δραστικό και πρακτικό βαθμό από τον αριθμό των τέκνων», ανέφερε ο υφυπουργός, τονίζοντας παράλληλα τη σημαντική στήριξη που παρέχεται στους νέους, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε πάνω από 12.500 οικισμούς ανά την Ελλάδα, τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά και τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για ακίνητα και αυτοκίνητα.

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι εντός Νοεμβρίου θα δοθούν η ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ — μέτρο που αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες που νοικιάζουν κατοικία. Σημείωσε δε ότι κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα διασταυρώσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα.

Παράλληλα, προωθούνται ρυθμίσεις για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων, όπως η μείωση της φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια, η παράταση για το 2025 και το 2026 της έκπτωσης για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών έως 16.000 ευρώ και η διατήρηση της απαλλαγής φόρου σε κενά ακίνητα που μισθώνονται σε ένστολους και εκπαιδευτικούς για περίοδο έως και έξι μηνών.

«Ξέρουμε ότι η κοινωνία έχει ανάγκες», τόνισε ο κ. Κώτσηρας, και «όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, το έχουμε αποδείξει, θα ψάχνουμε συνεχώς τρόπους προκειμένου να στηρίξουμε τους πολίτες».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην παροχή φορολογικών κινήτρων για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού. Όπως εξήγησε, όποιος επιθυμεί να μεταφέρει την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Ελλάδα και να ενταχθεί στο καθεστώς μειωμένης φορολόγησης που προβλέπεται υπό προϋποθέσεις, μπορεί πλέον να κάνει την αίτηση ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, με ταχύτερη διαδικασία έγκρισης. Πρόκειται για «μία προσπάθεια από τις πολλές που κάνουμε, για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας που είναι στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.

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