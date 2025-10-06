Κεφαλογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: Κινήσεις τακτικισμού και καιροσκοπισμού

Ιδιαίτερα αιχμηρή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σχολιάζοντας την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση του «τακτικιστική και καιροσκοπική», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα πολιτικά του κίνητρα.

«Ο κ. Τσίπρας μάς έχει συνηθίσει σε κινήσεις τακτικισμού. Έχω την αίσθηση ότι και αυτή εντάσσεται στη λογική που έχει αναδειχθεί στο πολιτικό σκηνικό», τόνισε η υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Σιαδήμα στην ΕΡΤΝΕWS, η κ. Κεφαλογιάννη επεσήμανε ότι οι πρόσφατες επιλογές του πρώην πρωθυπουργού «δείχνουν έναν καιροσκοπισμό, έναν τακτικισμό και μία ανάγνωση του πολιτικού τοπίου με τον τρόπο που τον συμφέρει εκείνον».

«Το να παραιτείσαι στη μέση της κοινοβουλευτικής θητείας είναι περισσότερο μια τακτική κίνηση και λιγότερο μια πολιτικά ειλικρινής πράξη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού.