Κεφαλογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: Κινήσεις τακτικισμού και καιροσκοπισμού

«Ο κ. Τσίπρας μάς έχει συνηθίσει σε κινήσεις τακτικισμού. Έχω την αίσθηση ότι και αυτή εντάσσεται στη λογική που έχει αναδειχθεί στο πολιτικό σκηνικό», τόνισε η υπουργός.
Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Σιαδήμα στην ΕΡΤΝΕWS, η κ. Κεφαλογιάννη επεσήμανε ότι οι πρόσφατες επιλογές του πρώην πρωθυπουργού «δείχνουν έναν καιροσκοπισμό, έναν τακτικισμό και μία ανάγνωση του πολιτικού τοπίου με τον τρόπο που τον συμφέρει εκείνον».
«Το να παραιτείσαι στη μέση της κοινοβουλευτικής θητείας είναι περισσότερο μια τακτική κίνηση και λιγότερο μια πολιτικά ειλικρινής πράξη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού.