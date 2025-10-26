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Στην Αλεξανδρούπολη το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ - Τι θα συζητηθεί
Αυτοδιοίκηση
19:31 - 26 Οκτ 2025

Στην Αλεξανδρούπολη το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ - Τι θα συζητηθεί

Reporter.gr Newsroom
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Από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με κεντρικό σύνθημα «Επιτέλους Αυτοδιοίκηση».

Το συνέδριο, που αποτελεί το κορυφαίο γεγονός διαλόγου και ζύμωσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα φιλοξενήσει εκπροσώπους της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και δεκάδες δημάρχους και αιρετούς από όλη τη χώρα.

Στόχος, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, που θα διασφαλίζει «ίσες ευκαιρίες για πρόοδο, ευημερία και καλύτερη καθημερινότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του».

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους ΟΤΑ, μέσα από θεματικές ενότητες όπως:

  1. Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
  2. Περιβάλλον, Ενέργεια, Απορρίμματα, Διαχείριση Υδάτων και Χωροταξία
  3. Νησιωτικότητα – Ορεινότητα και Τουριστική Ανάπτυξη
  4. Παρουσίαση μελέτης του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για την παραβατικότητα των νέων
  5. Προσφυγική κρίση και μεταναστευτικό
  6. Στο επίκεντρο η ενίσχυση του ρόλου των δήμων

Το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στον θεσμό της Αυτοδιοίκησης, με αιχμή την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και των πόρων των δήμων, αλλά και τη διεκδίκηση μεγαλύτερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Όπως επισημαίνει η ΚΕΔΕ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση «οφείλει να βρεθεί στο κέντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας», με στόχο μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο λειτουργική και πιο κοντά στον πολίτη.

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