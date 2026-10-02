Δήμος Αθηναίων: Η πόλη ενισχύει τη θέση της στη διεθνή συνεδριακή αγορά

Ο κεντρικός ρόλος της Αθήνας στο ICCA Future of Healthcare Meetings 2026 - 160 επαγγελματίες και εκπρόσωποι του διεθνούς κλάδου των συνεδρίων υγείας από 15 χώρες συναντήθηκαν στην Αθήνα

Σημείο συνάντησης της διεθνούς κοινότητας των επιστημονικών και ιατρικών συνεδρίων έγινε για τρεις ημέρες η Αθήνα, φιλοξενώντας το ICCA Future of Healthcare Meetings 2026 (20-22 Σεπτεμβρίου). Ο Δήμος Αθηναίων συμμετείχε δυναμικά στη σημαντική διεθνή διοργάνωση μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία και τη δικτύωση της πόλης στην παγκόσμια συνεδριακή αγορά. Σε στενή συνεργασία με το International Congress and Convention Association (ICCA), η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην παρουσία του συνεδρίου στην πόλη, έχοντας προηγουμένως διεκδικήσει και κερδίσει τη διοργάνωσή του στην Αθήνα.

Αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση και τον τοπικό συντονισμό του ICCA Future of Healthcare Meetings 2026, μεταξύ άλλων, ενεργοποίησε το δίκτυο συνεργατών της πόλης και συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός προγράμματος που συνέδεσε τις διεθνείς θεματικές του συνεδρίου με το τοπικό οικοσύστημα και τον σύγχρονο ρόλο της Αθήνας ως διεθνούς συνεδριακού προορισμού.

Η 5η διοργάνωση του The Future of Healthcare Meetings έφερε στην πρωτεύουσα συνολικά 160 επαγγελματίες της συνεδριακής αγοράς, μεταξύ των οποίων εκπροσώποι από περισσότερους από 30 διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις του τομέα της υγείας από 15 χώρες. Η παρουσία τους αποτέλεσε για την Αθήνα μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσει στην πράξη τις δυνατότητές της ως προορισμός διεθνών επιστημονικών και ιατρικών συνεδρίων και, ταυτόχρονα, να έρθει σε άμεση επαφή με στελέχη και decision-makers που διαμορφώνουν τη διεθνή συνεδριακή αγορά.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Βαγγέλης Μαρινάκης, σε δήλωσή του, τόνισε: «Η φιλοξενία μιας σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης όπως το ICCA Future of Healthcare Meetings επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η Αθήνα στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη. Επενδύουμε σε διοργανώσεις που ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της πόλης, φέρνουν στην Αθήνα ανθρώπους και οργανισμούς με ισχυρό αποτύπωμα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Θέλουμε κάθε σημαντικό συνέδριο να αφήνει πίσω του κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη διοργάνωση: νέες συνδέσεις, ανταλλαγή γνώσης και οπωσδήποτε μακροπρόθεσμη αξία για την Αθήνα και τους ανθρώπους της».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς, σημείωσε: «Η προσέλκυση διεθνών συνεδρίων υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της πόλης. Μέσα από την Αναπτυξιακή Αθήνας, επενδύουμε συστηματικά στην εξωστρέφεια και στη διεκδίκηση διοργανώσεων που μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες για την Αθήνα. Διοργανώσεις όπως το ICCA Future of Healthcare Meetings μάς δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο να αναδεικνύουμε τις υποδομές και τις δυνατότητες της πόλης, αλλά κυρίως να βρισκόμαστε στο ίδιο τραπέζι με διεθνείς decision-makers, associations και επαγγελματίες που διαμορφώνουν τη συνεδριακή αγορά παγκοσμίως. Κάθε τέτοια διοργάνωση αποτελεί μια επένδυση στη διεθνή θέση της Αθήνας, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα της πόλης να διεκδικεί σημαντικά διεθνή συνέδρια».

Πλατφόρμα διεθνούς δικτύωσης

Με κεντρικό θέμα “Shaping the Next Era of Healthcare Meetings”, το συνέδριο ανέδειξε τις τάσεις που μετασχηματίζουν τα διεθνή συνέδρια στον τομέα της υγείας, από την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία στο MedTech έως τον σχεδιασμό με επίκεντρο τον ασθενή, την προσβασιμότητα, τα νέα μοντέλα συνεργασίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διοργάνωσης ήταν η παρουσίαση της πρώτης έκθεσης “Wavelength Report: Science for Better Healthcare Meetings” της ICCA. Η έρευνα βασίστηκε στην ανασκόπηση περισσότερων από 2.000 δημοσιευμένων μελετών, με στόχο να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των συνεδρίων, να εντοπίσει τα κενά στην υπάρχουσα τεκμηρίωση και να συμβάλει -μέσα από επιστημονικά δεδομένα- στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για τον σχεδιασμό τους.

Βασικό συμπέρασμα των συζητήσεων ήταν ότι τα συνέδρια υγείας εξελίσσονται από μεμονωμένες επαγγελματικές διοργανώσεις σε στρατηγικές πλατφόρμες επιστημονικής προόδου, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, με το αποτύπωμά τους να εκτείνεται πολύ πέρα από τις ημέρες διεξαγωγής τους. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έγκαιρη συμμετοχή των ασθενών στον σχεδιασμό των συνεδρίων, στη διαμόρφωση πλαισίων διακυβέρνησης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, στην οικοδόμηση διαφανών συνεργασιών και στην αξιολόγηση της επιτυχίας με βάση το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και όχι μόνο τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Αντίστοιχα μεταβάλλεται και ο ρόλος των προορισμών, διαμορφώνοντάς τους από τόπους φιλοξενίας σε στρατηγικούς συνεργάτες διεθνών οργανισμών, που μπορούν να τους διασυνδέουν με πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ερευνητικά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλους φορείς του τοπικού οικοσυστήματος.

Για την Αθήνα, το ICCA Future of Healthcare Meetings αποτέλεσε ταυτόχρονα μια πλατφόρμα διεθνούς δικτύωσης και μια σημαντική ευκαιρία προβολής της πόλης ως διεθνούς συνεδριακού προορισμού. Η διοργάνωση εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την προσέλκυση συνεδρίων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της πόλης στον διεθνή χάρτη των μεγάλων επαγγελματικών διοργανώσεων.