Δούκας για πρόγραμμα «IDEA FACTORY»: Δίνουμε «στέγη», περιεχόμενο και προοπτική στη φοιτητική καινοτομία

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΑΣΥ Α.Ε. AOTA, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ACE) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία το «IDEA FACTORY – Innovation Design & Entrepreneurial Action», ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη της φοιτητικής καινοτομίας.

Για πρώτη φορά, για 7 ημέρες, 50 φοιτήτριες και φοιτητές από όλα τα Πανεπιστήμια της Αττικής, μέσα από εντατικά workshop και καθοδήγηση από εξειδικευμένους μέντορες, ανέπτυξαν προτάσεις, που απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις: από βιώσιμες λύσεις για το περιβάλλον έως τεχνολογικές εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά τη νέα γενιά, παρέχοντας κίνητρα κι “εργαλεία” για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Δίνουμε “στέγη”, περιεχόμενο και προοπτική στη φοιτητική καινοτομία. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι όταν ο ακαδημαϊκός κόσμος, οι επιχειρήσεις και η τοπική κοινωνία συνεργάζονται με κοινό όραμα, μπορούν να προκύψουν λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Η Αθήνα έχει ανάγκη –και ταυτόχρονα τη δύναμη– να αναπτύσσει πρωτοβουλίες με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Βασδέκης, τόνισε: «Το IDEA Factory αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το όραμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: να προσφέρει στους φοιτητές όχι μόνο γνώση, αλλά και χώρο για δημιουργία, συνεργασία και αυτοπεποίθηση. Μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε μια ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπου φοιτητές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σχεδιάσουν λύσεις με αναπτυξιακό αντίκτυπο».

Στο τελικό pitching event, το οποίο φιλοξενήθηκε στο χώρο του ACE, οι ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους μπροστά σε επιτροπή αξιολογητών από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο.

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΑΣΥ Α.Ε. ΑΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων, Ζαχαρούλα Αγρογιάννη – Μουκριώτου, επισήμανε: «Πιστεύουμε ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι μόνο να διευκολύνει, αλλά να εμπνέει, να συνδέει και να ενδυναμώνει. Ως μέλος της κριτικής επιτροπής είδα από κοντά το πάθος και τη μοναδική οπτική των ομάδων, που αποδεικνύουν πως το μέλλον ανήκει σε όσους τολμούν να δημιουργούν».

Η Επικεφαλής του ACE, Δρ Αγγελική Καραγιαννάκη, πρόσθεσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τις ομάδες που τόλμησαν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πράξη».

Οι ομάδες που διακρίθηκαν

Οι τρεις κορυφαίες ομάδες τιμήθηκαν με πλακέτα διάκρισης για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματική τους σκέψη, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής για τη δέσμευση και τη συμβολή τους.

1η θέση: LocalLook

Η LocalLook φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα ενισχύει την προβολή και αξιοποίηση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόδας.

2η θέση: Fridget

Η Fridget στοχεύει στην ανάπτυξη μιας έξυπνης εφαρμογής που συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το προσωπικό ψυγείο του χρήστη για βέλτιστη διαχείριση και έγκαιρη κατανάλωση των προϊόντων.

3η θέση: Everyday Heroes

Η Everyday Heroes επιδιώκει να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα νέων γονέων, προσφέροντας έναν χώρο σύνδεσης, ανταλλαγής εμπειριών και αλληλοϋποστήριξης στην καθημερινή τους διαδρομή.