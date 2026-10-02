Δήμος Αθηναίων: 10.000 ευρώ από τον ΣΕΓΑΣ στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους

Υλοποιώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2026, ο ΣΕΓΑΣ προχώρησε σε μία σημαντική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ προς τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων. Η παράδοση του ποσού έγινε στον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα την Πέμπτη (1/10).

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ΣΕΓΑΣ για τη σημερινή προσφορά στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων. Μια προσφορά που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο: ουσιαστική στήριξη στην καθημερινότητα γυναικών και παιδιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για να είναι ασφαλείς. Η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία δεν συμβαίνει κάπου μακριά μας. Είναι εδώ, δίπλα μας. Οι γυναικοκτονίες, οι καταγγελίες και τα περιστατικά κακοποίησης το υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η ευαισθησία δεν αρκεί. Χρειάζεται η γυναίκα που αποφασίζει να φύγει να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για την ίδια και τα παιδιά της. Ο Ξενώνας του Δήμου Αθηναίων είναι ένα κρίσιμο μέρος αυτού του δικτύου. Εκεί οι γυναίκες βρίσκουν ασφαλή στέγη, ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη και βοήθεια για να ανακτήσουν την αυτονομία τους και να κάνουν μια νέα αρχή. Αυτή είναι και η δική μας ευθύνη. Μία πόλη που προστατεύει έμπρακτα όσες και όσους τη χρειάζονται περισσότερο».

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ανέφερε: «Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνες, επιδόσεις και διακρίσεις. Είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος και κοινωνία. Για τον ΣΕΓΑΣ έχει ιδιαίτερη σημασία να στηρίζουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να συμβάλουμε στο σημαντικό έργο του Ξενώνα».

Οικονομική ενίσχυση για εξοπλισμό και είδη καθημερινής χρήσης





Η δωρεά των 10.000 ευρώ προέρχεται από τα έσοδα του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, που διοργανώνεται από τον ΣΕΓΑΣ και τον Δήμο Αθηναίων, και θα καλύψει ανάγκες εξοπλισμού και καθημερινής λειτουργίας του Ξενώνα.

Συγκεκριμένα, έως 2.000 ευρώ θα διατεθούν για ντουλάπες, στεγνωτήριο ρούχων, επιδαπέδια φωτιστικά και λαμπτήρες, ενώ 4.000 ευρώ θα διατεθούν μέσω δύο προπληρωμένων καρτών για την κάλυψη αναγκαίων δαπανών, όπως είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής.

Τα υπόλοιπα 4.000 ευρώ θα διατεθούν σε επιταγές των 50 ευρώ, οι οποίες θα χορηγούνται σταδιακά στις φιλοξενούμενες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, για την κάλυψη προσωπικών και καθημερινών αναγκών των ίδιων και των παιδιών τους.

Ο Ξενώνας παρέχει ασφαλή φιλοξενία και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη ή ενδοοικογενειακή βία και στα παιδιά τους. Από την έναρξη λειτουργίας του, το 2013, έχει φιλοξενήσει περίπου 450 γυναίκες και παιδιά. Yπάγεται στο Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στο Δήμο Αθηναίων», με κωδικό ΟΠΣ 6003005, στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Το πρωί της 1ης Οκτωβρίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν η Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, η Σταματίνα Στρατηγάκη, υπεύθυνη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, η Ευγενία Νικολετοπούλου, β’ ειδική γραμματέας, και ο Δημήτρης Χαλβατζάρας, τεχνικός διευθυντής του Μαραθωνίου Αθήνας, του Αυθεντικού.