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Δούκας: Η Αθήνα τίμησε τον Πέδρο Σάντσεθ με το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών
Αυτοδιοίκηση
22:05 - 30 Σεπ 2026

Δούκας: Η Αθήνα τίμησε τον Πέδρο Σάντσεθ με το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών

Reporter.gr Newsroom

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Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026 απένειμε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Το βραβείο παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων κατά τη συνάντησή τους στο Palacio de la Moncloa στη Μαδρίτη την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η απονομή παρουσιάστηκε στην Στοά Αττάλου, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2026 που διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times.

Με τη βράβευση αυτή, ο Δήμος Αθηναίων αναγνωρίζει τη συμβολή του Ισπανού πρωθυπουργού στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή του στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη διεθνή αλληλεγγύη.

Το πολιτικό του θάρρος βρίσκεται στην καρδιά αυτής της βράβευσης. Μία λέξη εύκολη στα λόγια και δύσκολη στις αποφάσεις. Η Αθήνα σας τιμά για το θάρρος σας, και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, υποστήριξε ο κ. Δούκας απονέμοντας το βραβείο.

Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφαση, ο κ. Δούκας υπογράμμισε τη θαρραλέα στάση που έχει επιδείξει ο Ισπανός Πρωθυπουργός σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, «όπως την άρνηση της χρήσης ισπανικών βάσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αλλά και το γεγονός ότι κατήγγειλε ανοικτά την γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα».

Δέχομαι αυτή τη μεγάλη τιμή καθώς οι πολίτες πρέπει να είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν το κοινό μέλλον τους, σημείωσε ο κ. Σάντσεθ αποδεχόμενος το βραβείο.

Η Αθήνα τιμά τον Πέδρο Σάντσεθ γιατί σε μία εποχή που είναι εύκολο να σωπαίνεις, μίλησε, είπε κλείνοντας και επικαλέστηκε τη φράση του Ισπανού πρωθυπουργού ότι «δεν πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.athensdemocracyforum.com/program/2026-ag

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