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Δήμος Αθηναίων: Σταθερά τα δημοτικά τέλη το 2026 και μηδενικά για όσους αποκτήσουν παιδί
Αυτοδιοίκηση
18:41 - 08 Δεκ 2025

Δήμος Αθηναίων: Σταθερά τα δημοτικά τέλη το 2026 και μηδενικά για όσους αποκτήσουν παιδί

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε τη Δευτέρα (8/12) πως έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα δημοτικά τέλη δεν αυξάνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Παράλληλα, μηδενίζονται, όχι μόνο για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και για όσους αποκτήσουν παιδί το 2026 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: "Παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, ύστερα από τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλαμε, είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους, που κρατάμε τα δημοτικά τέλη σταθερά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Την ώρα που η κυβέρνηση μας αφαιρεί πόρους κι "εργαλεία”, εμείς ενισχύουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο. Εκτός από το ότι έχουμε μηδενίσει τα δημοτικά τέλη για τους άπορους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας, για πρώτη φορά δεν θα πληρώσουν δημοτικά τέλη για ένα ολόκληρο χρόνο και οι κάτοικοι που θα αποκτήσουν παιδί κι έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 30 χιλιάδες ευρώ. Είναι μια πρόταση, που απαντά στο δημογραφικό, ενισχύει τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδί και έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα".

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Γιάνναρος ανέφερε: "Οι μισθολογικές αυξήσεις δεν έχουν αποδοθεί στους Δήμους ενώ ισχύουν από την πρώτη Ιανουαρίου. Με την κατανομή που αποφασίστηκε για την πρόσθετη επιχορήγηση, δε μας αποδίδεται ούτε το 50% αυτών των αυξήσεων που υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια για το 2025 και άλλα 6 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά. Παρ΄ όλα αυτά, εμείς επιλέγουμε να απορροφήσουμε ξανά τις αυξήσεις στη μισθοδοσία και να κάνουμε μία πολύ στοχευμένη κίνηση. Όπως πέρυσι παρουσιάσαμε μια πρωτοβουλία για να αναδείξουμε την ενεργειακή φτώχεια, φέτος κάνουμε μία παρέμβαση με το βλέμμα στο δημογραφικό και επιφυλασσόμαστε για το επόμενο έτος".

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε:

Την απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία για 1 έτος σε όσους αποκτούν τέκνο εντός του έτους 2026, για κατοίκους του Δήμου με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ποσού των 30,000€. Η απαλλαγή θα χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου.

Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των πολυτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 € προσαυξημένο κατά 10.000 € για το τρίτο τέκνο, 8.000 € για το τέταρτο τέκνο, 6.000 € για το πέμπτο τέκνο και 5.000 € για κάθε τέκνο πέραν του πέμπτου. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση αντιγράφου Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμοδίας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των τριτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 € προσαυξημένο κατά 10.000 € για το τρίτο τέκνο, ήτοι σύνολο 35.000 €. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση του Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμοδίας Δ.Ο.Υ, καθώς και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή το έγγραφο που αποδεικνύει την οικονομική τους αδυναμία, όπως εκπορεύεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας τους, αλλά και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή των τελών καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 20.000 €. Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής για το ύψος της αναπηρίας, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας και εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου, καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή των τελών καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 €. Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, που βεβαιώνει την μονογονεϊκότητα, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου, καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών του Δήμου, που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ Αναθεωρημένο Σχέδιο 2024).

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 19:10
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