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ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:32 - 08 Δεκ 2025

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας

Reporter.gr Newsroom
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Σε δειγματοληψία τροφίμου "ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ" με κωδικό παρτίδας 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση "Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ" προέβη ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων. Στο συγκεκριμένο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου τής συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

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