«Kαμπανάκι» για Δημοτικό «ΕΝΦΙΑ» και νέα βάρη στους ιδιοκτήτες ακινήτων

Συγκεκριμένα, σε νέο «ΕΝΦΙΑ» υπέρ των Δήμων φαίνεται ότι θα εξελιχθεί η ενοποίηση του ΤΑΠ και του δημοτικού φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων στο νέο «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (ΤΤΑ) που προβλέπεται με το σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης», το οποίο έχει καταρτίσει το υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποστείλει στην ΚΕΔΕ.

Όπως συγκεκριμένα, αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, στο σχέδιο προβλέπεται επίσης μεταξύ άλλων:

* Μείωση των δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) στο 10% για κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών ακινήτων, αλλά και της κατάργησης της υποχρέωσης δήλωσής τους στους Δήμους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που διεκδικεί η ΠΟΜΙΔΑ.

* Καθιέρωση «απαράγραπτου» σειράς οφειλών προς τους Δήμους και ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών ακόμη και εντός δεκαετίας από το έτος δημιουργίας τους.

* Αναγκαστική 24ετής (12+12) διάρκεια των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους με δυνατότητα περαιτέρω παράτασής τους έως και για διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο (δηλαδή έως και 36 ή 48 έτη;).

* Αναγκαστική τριετής παράταση των ισχυουσών μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους χωρίς αύξηση ενοικίου.

* Απαλλοτριώσεις και κάθε είδους επεμβάσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία με συνοπτικές διαδικασίες και προθεσμίες προσφυγής που καταστρατηγούν στην πράξη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Κύριος στόχος είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των Ο.Τ.Α. από το νέο "Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης" (ΤΤΑ), με συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ΤΑΠ, στο οποίο θα συγχωνευτεί ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ).

Συγκεκριμένα με τα άρθρα 32-36 («Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (Τ.Τ.Α.)) το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (0,25 - 0,35 / οοο) που βαρύνει τους ιδιοκτήτες και ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων που βαρύνει τους χρήστες των ακινήτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από κάθε Δήμο ξεχωριστά ανά τ.μ. εμβαδού των ακινήτων, από την 1.1.2027 θα αντικατασταθούν από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) (0,8 - 1,00/οοο) το οποίο θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται ουσιαστικά με τη διαδικασία του ΤΑΠ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας ο Φ.Η.Χ. είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα, με βάση την ΠΟΜΙΔΑ, είναι προφανές ότι ο στόχος και το τελικό αποτέλεσμα από την επιβολή του ΤΤΑ φαίνεται ότι είναι περίπου ο διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός της συνολικής επιβάρυνσης και η επίρριψή της συνολικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Επίσης, με το άρθρο 29 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο δημοτικό Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (Τ.Κ.Φ.). Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ:

α) Τα ακίνητα, τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση η οποία διακόπτεται, θα χρεώνονται με το ένα δέκατο (1/10) του Τ.Κ.Φ. που θα πλήρωναν κανονικά. Η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή θα γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς δηλαδή υποχρέωση του ιδιοκτήτη για δήλωση στον οικείο Δήμο, από την ημερομηνία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) θα ενημερώνει αμελλητί τον οικείο δήμο, η αρμόδια υπηρεσία του οποίου θα πραγματοποιεί τη μετάπτωση εντός μηνός από τη γνωστοποίηση της διακοπής.

β) Οι στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται χωρίς να διαθέτουν ηλεκτρική εγκατάσταση θα χρεώνονται με Τ.Κ.Φ. που θα υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου στο ένα δέκατο (1/10) εκείνου που θα όφειλαν κανονικά εάν διέθεταν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

γ) Οι στεγασμένοι χώροι με ηλεκτρική σύνδεση που χρησιμοποιούν ελάχιστο ρεύμα για λόγους ασφαλείας, θα χρεώνονται με το ένα δέκατο (1/10) του Τ.Κ.Φ. που θα πλήρωναν κανονικά.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο:

Για στεγασμένους χώρους που δεν διαθέτουν ηλεκτρική εγκατάσταση και τελούν σε χρήση, το Τ.Κ.Φ. υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου στο ένα δέκατο (1/10) εκείνου που θα όφειλε εάν διέθετε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο μειωμένο συντελεστή της παρ. 5 εντάσσονται: α) οι στεγασμένοι χώροι με ηλεκτρική σύνδεση που χρησιμοποιούν ελάχιστο ρεύμα για λόγους ασφαλείας,

β) τα ακίνητα, τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση, η οποία διακόπτεται. Η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή γίνεται αυτοδικαίως, από την ημερομηνία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) ενημερώνει αμελλητί τον οικείο δήμο, η αρμόδια υπηρεσία του οποίου πραγματοποιεί τη μετάπτωση εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.

Τι θα αντικαταστήσει από 1.1.2027 το ΤΑΠ και τον δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων - Φ.Η.Χ.;

Με βάση την ΠΟΜΙΔΑ:

1. Επί της συνολικής αξίας της κάθε είδους ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της εδαφικής περιφέρειας των δήμων, επιβάλλεται υπέρ αυτών τέλος τοπικής ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.), σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

α) στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων,

β) στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνης που καταλαμβάνουν τα κτίσματα,γ) στο δικαίωμα υψούν («αέρας»), εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και όπως καταγράφεται σε αυτό.

2. Στο Τ.Τ.Α. δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν: α) στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014, περί ορισμών, β) στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα, γ) στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, όταν τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υποστηρικτικών υπηρεσιών θρησκευτικής φύσης,δ) στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα,ε) στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και στις περιουσίες του άρθρου 50 του Κώδικα κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπών διατάξεων (ν.4182/2013, Α ́185), εφόσον με τη λειτουργία τους επιδιώκονται από αυτά σκοποί εθνοφελείςή φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς, στ) στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με αυτούς της περ. ε) υπό τον όρο της αμοιβαιότηταςόπως αυτά καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου (εξουσιοδοτικές Μέρους Β ́), ζ) στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δυνάμει της εγγραφή τους στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών,η) στα ξένα κράτη, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, τον οποίο διασφαλίζει το Υπουργείο Εξωτερικών με βεβαίωσή του.

3. Του Τ.Τ.Α. απαλλάσσονται :α) οι χαρακτηρισμένοι ως κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, ανεξαρτήτως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και β) τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:βα) ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία),ββ) ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του υπόχρεου, βγ) ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, βδ) τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για τον σταυλισμό ζώων, βε) τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση.

4. Ειδικότερα για τα κτίσματα οικοδομής και τα διαμερίσματα πολυκατοικίας:α) δεν επιβάλλεται Τ.Τ.Α. στα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται για περίοδο επτά (7) ετών από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας, ενώ μετά την πάροδο της επταετίας το τέλος επιβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου (Φορολογικός Συντελεστής).Εάν κατά τη χρονική αυτή περίοδο τα διαμερίσματα εκμισθωθούν ή κατά οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν, τότε επιβάλλεται το Τ.Α.Α., σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. β) Επιβάλλεται Τ.Τ.Α. στα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται τα οποία δεν έχουν πωληθεί και τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, θεωρούνται, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί. γ) Επιβάλλεται Τ.Τ.Α. εάν ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό, θεωρείται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάστηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την παράδοση του σεαυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σε δυο (2) μήνες από την παράδοση.

5. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την ολοκλήρωση καταχώρισης κάθε εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ή νομή ή επικαρπία ακίνητου, ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών τον δήμο, στην εδαφική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, α) για το εμβαδόν του ακίνητου, του οποίου η κυριότητα ή νομή ή επικαρπία μεταβάλλεται και β) για τα στοιχεία του δικαιοπάροχου και του αποκτώντα την κυριότητα ή νομή ή επικαρπία του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου. Μετά από την ενημέρωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, τυχόν οφειλή Τ.Τ.Α. βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον υπόχρεο δικαιοπάροχο του αποκτώντα στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου δήμου.

Φορολογικός συντελεστής

Όπως αναφέρεται:

1. Ο συντελεστής του τέλους τοπικής ανάπτυξης καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο (καθορισμός τελών και εισφορών),κυμαίνεται από μηδέν κόμμα ογδόντα τοις χιλίοις (0,80‰) μέχρι ένα τοις χιλίοις (1‰) και μπορεί να διαφοροποιείται ανά δημοτική ενότητα.

2. Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται με την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν.1249/1982 (Α ́43), περί φορολογίας υπεραξίας και παρακράτησης του φόρο υ, απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Φορολογική Αρχή στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των άλλων μητρώων που τηρούνται και παρέχονται στους δήμους σύμφωνα με το άρθρο (Παροχή στοιχείων στους δήμους και τις περιφέρειες).

Υπόχρεοι καταβολής

Με βάση το άρθρο 34:

1. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.) βαρύνει τον κύριο του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα.

2. Το Τ.Τ.Α. υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου (Φορολογική Βάση Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης) που ανήκουν στον ίδιο υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στην εδαφική περιφέρεια του δήμου κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου (Διαδικασία είσπραξης τέλους) και της παρ. 1 του άρθρου (Κυρώσεις). Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του Τ.Τ.Α. υπολογίζεται κατά τον λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

3. Ο καθιστάμενος για πρώτη φορά, ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων, οφείλει να υποβάλει στον δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε έναν (1) μήνα από την πράξη αναγνώρισης του δικαιώματός του, δήλωση ακινήτων. Ομοίως, οφείλει να υποβάλλει νέα δήλωση, για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης, εντός δύο (2) μηνών από τη μεταβολή αυτή.

Διαδικασία είσπραξης

Στο άρθρο 35 αναφέρεται ότι:

1. Η ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη του τέλους τοπικής ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.) για τα ακίνητα που έχουν μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) πραγματοποιείται με βάση τα μητρώα ακινήτων, τα οποία οι δήμοι τηρούν και στα οποία περιλαμβάνονται τα ακίνητα τηςεδαφικής τους περιφέρειας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα στοιχεία από τις δηλώσεις των υπόχρεων, καθώς και τα στοιχεία που τηρούνται και παρέχονται σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο (Παροχή στοιχείων στους δήμους και τις περιφέρειες). Για την εξασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων τους, οι υπηρεσίες των δήμων δύνανται να πραγματοποιούν ελέγχους με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι ταμειακές υπηρεσίες τηρούν καταστάσεις υπόχρεων όπου καταχωρούν κατά υπόχρεο καταναλωτή τον αριθμό του μετρητή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στο ακίνητο, την αξία του εν λόγω ακινήτου ανά μετρητή και το ποσό που οφείλει να πληρώσει ο υπόχρεος. Το ποσό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί του συντελεστή του τέλους. Οι υπόχρεοι καταγράφονται είτε έχουν υποβάλει είτε όχι δήλωση ακινήτου.Τα στοιχεία των καταστάσεων και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού του συντελεστή του Τ.Τ.Α., ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, καταχωρίζονται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου αυτός να ενημερώσει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ταμειακή βεβαίωση του Τ.Τ.Α. συντελείται με την ως άνω καταχώρηση στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

2. Το Τ.Τ.Α. βαρύνει τον υπόχρεο στην πληρωμή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μαζί με αυτόν ενιαία, από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδομένων κατ’ έτος λογαριασμών. Εάν ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, το Τ.Τ.Α. καταβάλλεται απ’ αυτόν μαζί με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα.

3. Το Τ.Τ.Α. συνεισπράττεται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με δόσεις ίσες προς τον αριθμό των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, που εκδίδονται από αυτόν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία εκτείνεται ο κύκλος καταμέτρησης που εφαρμό ζεται από αυτόν, ανεξάρτητα εάν ο κύκλος αυτός συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή των συντελεστών. Για λογαριασμούς που εκδίδονται για χρονικό διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο της εκάστοτε κανονισμένης χρονικής περιόδου, ενεργείται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογη χρέωση του Τ.Τ.Α..

4. Τα ποσά του Τ.Τ.Α. που εισπράττει ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδονται στους δικαιούχους δήμους εντός του τρίτου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο αφορούν λογιστικά οι σχετικοί λογαριασμοί. Σε περίπτωση αργοπορίας απόδοσης τα οφειλόμενα ποσά προσαυξάνονται με τον νόμιμο τόκο. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να χορηγούν στους δικαιούχους δήμους χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδώσουν από τις εισπράξεις του Τ.Τ.Α. και μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50 %) του προς είσπραξη ποσού. Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του Τ.Τ.Α. οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).

5. Όταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλλει το τέλος, μη πληρώνοντας τρεις (3) συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενοποσό, προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο. Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείοδήμο, ταυτόχρονα με την διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές.

6. Στις περιπτώσεις διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή στη χρήση του ακινήτου από τρίτο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιεί αμελλητί στον οικείο δήμο τη διαδοχή, μαζί με το τυχόν, από τον αποχωρήσαντα, απομένον ανεξόφλητο ποσό από το Τ.Τ.Α..

7. Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.:α) η ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη του τέλους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δήμων του Μέρους Γ ́του παρόντος Βιβλίου. Στις περιπτώσεις αυτές, με βάση τα στοιχεία του μητρώου ακινήτων της εδαφικής τους περιφέρειας, οι ταμειακές υπηρεσίες των δήμων τηρούν πίνακες Τ.Τ.Α., όπου καταχωρούν κατά υπόχρεο καταναλωτή τα στοιχεία του ακινήτου, την κατηγορία στην οποία αυτό εντάσσεται, τον συντελεστή στον οποίο εμπίπτει και το ποσό το οποίο οφείλει να πληρώσειο υπόχρεος. Οι ταμειακές υπηρεσίες των δήμων συντάσσουν βεβαιωτικούς καταλόγους τόσο για τα δηλωθέντα όσο και για τα αδήλωτα ακίνητα με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι δήμοι στα μητρώα τους ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των αδήλωτων ακινήτων. β) Το Τ.Τ.Α. καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε τρεις (3) τετραμηνιαίες δόσεις μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους, εκτός αν ο υπόχρεος επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του. Αν το Τ.Τ.Α. δεν καταβληθεί μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 5 του άρθρου(Διοικητικές - Χρηματικές κυρώσεις).

Πρόστιμα και Κυρώσεις

Με βάση το άρθρο 36 του νομοσχεδίου:

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο υπόχρεος αυτής υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους τοπικής ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.) που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο (Διοικητικές Χρηματικές Κυρώσεις). Η απόφαση επιβολής προστίμου καταχωρείται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου αυτός να ενημερώσει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό του τέλους και του προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οικείο δήμο μαζί με τις λοιπές εισπράξεις.

2. Εάν δεν καταβληθεί το Τ.Τ.Α., ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού διαγράψει τον υπόχρεο πελάτη, γνωστοποιεί τη διαγραφή στον οικείοδήμο, ώστε να μεριμνήσει εκείνος για την είσπραξη του οφειλόμενου Τ.Τ.Α. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου (Διαδικασία είσπραξης τέλους).