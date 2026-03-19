Η Αθήνα φιλοξένησε τον ευρωπαϊκό διάλογο για την Ενεργειακή Φτώχεια

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας βρέθηκε η Αθήνα, φιλοξενώντας στις 17 και 18 Μαρτίου 2026 στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων και στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos το ετήσιο Συνέδριο του Energy Poverty Advisory Hub (EPAH). Η διήμερη διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνήσεων, τοπικών αρχών, επιστημονικών οργανισμών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών για τη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και το Energy Poverty Advisory Hub, με την υποστήριξη του ελληνικού συνεργαζόμενου φορέα του EPAH, INZEB.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου παρουσιάστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ) του Δήμου Αθηναίων, το οποίο λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» της Αναπτυξιακής Αθήνας και αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες δημοτικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος καλωσόρισε τους Συνέδρους στην Αθήνα, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Στην Αθήνα επιλέξαμε να την αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένες πολιτικές και καινοτόμα εργαλεία, όπως το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Η φιλοξενία αυτού του σημαντικού ευρωπαϊκού συνεδρίου στην πόλη μας αναδεικνύει τον ρόλο των δήμων στην προώθηση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων για την ενεργειακή μετάβαση».

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, από την πλευρά του, σημείωσε:

«Η φιλοξενία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού Συνεδρίου στην Αθήνα αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η πόλη μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Το ΓΑΕΦ αποδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί, μέσα από συνεργασίες και τεχνογνωσία, να δίνει ουσιαστικές λύσεις σε ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ελισσαίος Σαρμάς, επισήμανε:

«Η συμμετοχή μας σε αυτό το Συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών με ευρωπαϊκές πόλεις και οργανισμούς. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και την ανάπτυξη πολιτικών, ώστε να στηρίξουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά».

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε θεματικές συζητήσεις, εργαστήρια και διαδραστικές συνεδρίες ανταλλαγής εμπειριών. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, πραγματοποιήθηκε θεσμική επίσκεψη εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, όπου στεγάζεται το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας.

Σε ειδική παρουσίαση, η διοίκηση της Αναπτυξιακής, καθώς και τα στελέχη του ΓΑΕΦ, ανέδειξαν το μοντέλο λειτουργίας του Γραφείου και την καινοτόμα προσέγγιση που συνδέει την ενεργειακή συμβουλευτική με την κοινωνική υποστήριξη των πολιτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ειδική θεματική συζήτηση, με τίτλο “From Theory to Action – Energy Poverty Alleviation Office, Municipality of Athens”, στην οποία παρουσιάστηκε το μοντέλο λειτουργίας του Γραφείου ως δημοτική one-stop shop υπηρεσία για τη στήριξη ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών.

Το έργο του ΓΑΕΦ

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2024, και έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών της πόλης, την παροχή εξατομικευμένης ενεργειακής συμβουλευτικής και την προώθηση παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών.

Ταυτόχρονα, το ΓΑΕΦ συμβάλλει στη διευκόλυνση της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας για νοικοκυριά που χαρακτηρίζονται ενεργειακά ευάλωτα, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που ελήφθη με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Μέχρι σήμερα, 243 νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν λάβει πιστοποίηση για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, από τα 700 που έχουν ήδη αξιολογηθεί. Συνολικά 934 νοικοκυριά έχουν εγγραφεί στο ΓΑΕΦ και 409 έχουν λάβει την Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας, μέσω της οποίας αποκτούν πρόσβαση σε εκπτώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους.

*Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Μηχανισμού Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Κρίσης στο Δήμο Αθηναίων», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (ΟΠΣ 6039174) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.