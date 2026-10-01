ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις και πάνω από 3.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα περιμένουν τους ενδιαφερομένους στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Σε ποιους απευθύνεται η 58η «Ημέρα Καριέρας»

Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο σε ανέργους που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας όσο και σε εργαζομένους που εξετάζουν νέες επαγγελματικές προοπτικές ή επιθυμούν να προχωρήσουν σε αλλαγή εργασίας.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, να παραδώσουν το βιογραφικό τους και να ενημερωθούν απευθείας για τις διαθέσιμες θέσεις, αλλά και για τις προοπτικές συνεργασίας.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών κλάδων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η βιομηχανία τροφίμων, ένδυσης, καλλυντικών, φαρμάκων και δομικών υλικών, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές και τα τεχνικά έργα, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες.

Στην εκδήλωση εκπροσωπούνται επίσης οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κλάδος παροχής υπηρεσιών, η εστίαση, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση.

Οι ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις

Οι περισσότερες από 3.500 θέσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και απευθύνονται σε υποψηφίους με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας και εξειδίκευσης.

Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις αναζητούν μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, χημικούς, ψυκτικούς, τεχνολόγους τροφίμων και γεωπόνους, αλλά και χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές και τεχνικό προσωπικό.

Παράλληλα, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην παραγωγή, στις αποθήκες, στις πωλήσεις και στις μεταφορές, ενώ οι ανάγκες των επιχειρήσεων επεκτείνονται και σε διοικητικές και επιστημονικές ειδικότητες.

Συγκεκριμένα, αναζητούνται λογιστές, διοικητικοί υπάλληλοι, νοσηλευτές, μαίες, βιολόγοι, αισθητικοί, γραφίστες, στελέχη μάρκετινγκ και διαχειριστές έργων.

Στον κλάδο της πληροφορικής, οι διαθέσιμες θέσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προγραμματιστές εφαρμογών και ιστοσελίδων, μηχανικούς λογισμικού και διαχειριστές βάσεων δεδομένων.

Θέσεις και στον χώρο της εκπαίδευσης

Σημαντικό μέρος των διαθέσιμων ευκαιριών αφορά και τον χώρο της εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που συμμετέχουν αναζητούν δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων ξένων γλωσσών, μαθηματικών, φυσικής, χημείας και φιλολογικών μαθημάτων.

Η συμμετοχή στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν, ενώ η προεγγραφή δεν είναι υποχρεωτική. Όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, παρέχοντας ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα απασχόλησης, τις δράσεις και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που προσφέρει η ΔΥΠΑ.