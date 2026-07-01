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Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Αυτοδιοίκηση
16:20 - 01 Ιουλ 2026

Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Reporter.gr Newsroom
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Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Τώρα», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων συνεδρίασε εκτάκτως και ενέκρινε ομόφωνα τη στήριξη των πληγέντων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22. Η απόφαση προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτιρίου.

Το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου τοποθέτησε κιγκλιδώματα και η Διεύθυνση Οδοποιίας λαμαρίνες από τρέχουσα εργολαβία, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, στην οδό Τριών Ιεραρχών 74, βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της εν λόγω πολυκατοικίας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται.

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