«Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Η μεγάλη 24ωρη γιορτή στην «καρδιά» της πόλης από το Σάββατο (19/9)

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Η οδός Αθηνάς κλείνει στα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που συνεχίζεται έως το βράδυ της Κυριακής.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, διοργανώνει τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε δήλωσή του αναφέρει: «Αυτό το Σαββατοκύριακο κατεβαίνουμε στην οδό Αθηνάς. Για 24 ώρες, χωρίς αυτοκίνητα, δίνουμε χώρο στους ανθρώπους, στο ποδήλατο, στο παιχνίδι και στον πολιτισμό. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί και να δούμε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας αλλιώς».

Από το Disco Street Party του Σαββάτου και τις μεταμεσονύκτιες κινηματογραφικές προβολές του Midnight Express, μέχρι τη γιόγκα, τα παραολυμπιακά αθλήματα, το skateboard, τα εργαστήρια ποδηλάτου, τις παιδικές και περιβαλλοντικές δράσεις της Κυριακής, η οδός Αθηνάς γεμίζει εμπειρίες για όλες τις ηλικίες. Το 24ωρο ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής με το «Μπαλκόνι του Papazό» ζωντανά από τον Ελληνικό 93.2.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Σάββατο 19/09/2026

20:00 - 23:00 | Disco Street Party

Το μουσικό ξεκίνημα για το 24ωρο της βιώσιμης κινητικότητας. Μια ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας να περπατήσουν, να χορέψουν και να γιορτάσουν στην πόλη.

23:00 - 05:30 | Midnight Express

Ο άδειος από οχήματα δρόμος γεμίζει με τη νοσταλγία του σελιλόιντ και με μερικές από τις πιο θρυλικές κινηματογραφικές κούρσες της μεγάλης οθόνης.

23:30: «Μέρες Κεραυνού» (Days of Thunder), Tony Scott, 1990

01:30: «Ληστεία αλά Ιταλικά» (The Italian Job), Peter Collinson, 1969

03:30: «Μπούλιτ» (Bullitt), Peter Yates, 1968

Κυριακή 20/09/2026

08:30 - 11:30 | Yoga

Δάσκαλοι της γιόγκα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε ένα πρωινό αφιερωμένο στο σώμα και τον νου, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

09:00 - 17:00 | Sports Beyond Limits – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Με την καθοδήγηση αθλητών και προπονητών, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν παραολυμπιακά αθλήματα και ανακαλύπτουν στην πράξη τη σημασία της τεχνικής, της συγκέντρωσης, της συνεργασίας και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

11:00 - 14:00 | Θεατρικό Παιχνίδι «Η Πόλη Παίζει!»

Η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται σε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι γιγαντιαίων διαστάσεων.

11:00 - 15:00 | Graffiti Stencil: Δημιουργικό Street Art Εργαστήριο

Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν βήμα-βήμα πώς μια αρχική ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ένα δυνατό οπτικό μήνυμα.

11:00 - 15:00 | Face Painting & Glitter Magic

Χρώμα και λάμψη στα παιδικά πρόσωπα, που μεταμορφώνονται σε ό,τι ονειρεύονται.

11:00 - 15:00 | Mini Bike Studio: Φτιάχνουμε τα δικά μας ποδήλατα-μινιατούρες

Τα παιδιά συναρμολογούν, χρωματίζουν και διαμορφώνουν τα δικά τους ποδηλατάκια με διαφορετικά υλικά και πολλή φαντασία.

11:00 - 15:00 | Street Mission: Πράκτορες Ανακύκλωσης

Μια αποστολή γεμάτη παιχνίδι, παρατηρητικότητα και περιβαλλοντικά μηνύματα.

11:00 - 13:00 & 13:00 - 15:00 | Το Τσίρκο μας Μεταφέρει!

Ο δρόμος μεταμορφώνεται σε μια πολύχρωμη σκηνή με παράξενα ποδήλατα, τεράστιες μπάλες, ξυλοπόδαρα, σχοινιά και κάθε λογής αλλόκοτα «μεταφορικά μέσα».

11:00 - 16:00 | Green Energy Station: Φόρτισε το κινητό σου με… πετάλι

Ένας έξυπνος, οικολογικός σταθμός μετατρέπει τη μυϊκή δύναμη σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

11:00 - 16:00 | Εργαστήριο Ποδηλάτου: Πίστα Ποδηλάτου με Πινακίδες ΚΟΚ

Μια ειδικά διαμορφωμένη μικρογραφία πόλης 300 τ.μ. περιμένει παιδιά 4 έως 11 ετών για μια διαφορετική, εκπαιδευτική ποδηλατάδα.

11:00 - 16:00 | Πρώτες διαδρομές: Η πίστα των μικρών εξερευνητών

Σε έναν ασφαλή και ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παιδιά 2 έως 4 ετών κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με το ποδήλατο ισορροπίας μέσα από το παιχνίδι.

11:00 - 16:00 | Εργαστήριο Ποδηλάτου: Ζωγραφίζω με το Ποδήλατό μου

Ένα ειδικά διαμορφωμένο ποδήλατο δίνει κίνηση σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο με χρώματα, δημιουργώντας κάθε φορά μια διαφορετική σύνθεση.

11:00 - 17:00 | Get Skated & Educated

Έμπειροι εκπαιδευτές από το Ministry of Concrete καθοδηγούν αρχάριους και πιο έμπειρους αναβάτες στο skate και τα rollers.

11:30 - 13:30 | Fitness Fun & Πατίνια

Δυναμικές ασκήσεις fitness και energy sessions υπό την καθοδήγηση γυμναστών. Την εκδήλωση υποστηρίζει η Xiaomi με τη νέα σειρά REDMI Note 17, καταγράφοντας τις πιο δυναμικές στιγμές της. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν τις νέες συσκευές με την τριήμερη αυτονομία μπαταρίας.

14:30 - 16:00 | Θεατρικό Παιχνίδι «Ένας εξωγήινος στην Οδό Αθηνάς»

Ένας εξωγήινος συναντά τα παιδιά και γίνεται η αφορμή για ένα παιχνίδι φαντασίας: οι μικροί πρωταγωνιστές τού εξηγούν πώς λειτουργεί η πόλη και τη μεταμορφώνουν όπως εκείνοι την ονειρεύονται.

18:00 - 20:00 | «Το Μπαλκόνι του Papazό» LIVE από τον Ελληνικό 93.2

Ο Papazό γιορτάζει στην οδό Αθηνάς την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ μαζί με τους Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Akylas, Marseaux, Γιαγκίνηδες, Artemis, Danae, Amal και Billie Kark.

Πώς θα κινηθείτε - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για την πραγματοποίηση της δράσης θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Το Μετρό (Γραμμές 2 και 3) θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ από τις 20:00 του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035.

Γραμμή 227

Προς Αγ. Αρτέμιο: Από Πειραιώς, συνέχεια ευθεία Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας και συνέχεια κανονικά.

Προς Πετράλωνα: Από Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, και συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025 και 026

Από Ιπποκράτους: Από Ομήρου, δεξιά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομόνοιας, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου και συνέχεια κανονικά.

Προς Ιπποκράτους: Από Θερμοπυλών, αριστερά Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας, Σταδίου και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 035

Προς Ταύρο: Από Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς και συνέχεια κανονικά.

Προς Κυψέλη: Από Πειραιώς, συνέχεια ευθεία Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας και συνέχεια κανονικά.

Οι παραπάνω λεωφορειακές γραμμές, στα τροποποιημένα τμήματα των διαδρομών τους, θα πραγματοποιούν στάσεις στις ήδη υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών.

Κυκλοφοριακά μέτρα της Τροχαίας

Επίσης, από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 23:00 θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης:

Στην οδό Αθηνάς , μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στις οδούς Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγ. Ειρήνης , σε όλο το μήκος τους.

, σε όλο το μήκος τους. Στην πλατεία Αγ. Ασωμάτων , μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στην οδό Ερμού, μεταξύ Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Το χρονικό διάστημα εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενδέχεται να παραταθεί ή να περιοριστεί, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: https://cityfestival.thisisathens.org/

* Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Yποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.