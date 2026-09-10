Κυψέλη: Προβληματίζει η πρώτη έκθεση των εμπειρογνωμόνων - Καθιζήσεις και φόβοι για τη στατική επάρκεια

Άκρως ανησυχητική είναι πρώτη προσωρινή έκθεση των μηχανικών που διορίστηκαν από τον Δήμο Αθηναίων ως τεχνικοί σύμβουλοι των κατοίκων της Κυψέλης, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο ζημιών, καθιζήσεων και ρωγμών στην περιοχή από τις εργασίες του Μετρό.

Από τις αυτοψίες και τις μελέτες καταγράφονται ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, κατά τις εργασίες κατασκευής του Μετρό, καθώς και καθιζήσεις, με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας!

Ως αποτέλεσμα των καθιζήσεων, η εκτίμηση της παραμένουσας διακινδύνευσης των περισσοτέρων πολυκατοικιών εκτιμάται από μέση (“κίτρινο”) σε υψηλή (“κόκκινο”).

Την έκθεση υπογράφουν ο δομοστατικός πολιτικός μηχανικός Νικόλαος Κρασάκης και ο μεταλλειολόγος, καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτριος Καλιαμπάκος, επισημαίνοντας πως περιμένουν περισσότερα στοιχεία από την Ελληνικό Μετρό, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα αναμένουν πληθώρα δεδομένων.

Παρά τα «ελλιπή» στοιχεία, η έκθεση θεωρεί πως οι ζημιές συνδέονται με το πέρασμα του μετροπόντικα, οι εργασίες του οποίου θυμίζουμε έχουν παγώσει για λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται οτι τα στοιχεία που παραδόθηκαν στους τεχνικούς συμβούλους αφορούν 14 πολυκατοικίες (από τις 25 για τις οποίες έχουν δηλωθεί βλάβες). Βάσει των στοιχείων αυτών, μόλις τρία από τα 14 κτίρια εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν το αρχικό σενάριο χαμηλού κινδύνου, δηλαδή το «πράσινο». Τρία κατατάσσονται στο «κίτρινο», δηλαδή σε μεσαίο επίπεδο κινδύνου, πέντε χαρακτηρίζονται «κόκκινα», δηλαδή υψηλού κινδύνου, ενώ για τρία κτίρια, σύμφωνα με τους τεχνικούς συμβούλους, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

Τι λέει το υπουργείο Μεταφορών

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στο Mega παραδέχθηκε ουσιαστικά το πρόβλημα, λέγοντας ότι ο μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει αν δεν διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργήσει νέα προβλήματα.

Όπως ανέφερε ο κ. Ταχιάος, κάτω από τα περισσότερα από τα 14 κτήρια που έχουν θιγεί, η σήραγγα είναι ήδη κατασκευασμένη και ο μετροπόντικας έχει απομακρυνθεί. Εξαίρεση αποτελούν τα τέσσερα τελευταία, κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα σταματημένο το μηχάνημα, χωρίς να εκτελούνται εργασίες. Στην περιοχή γίνονται συνεχώς γεωδαιτικές μετρήσεις (για την ακριβή θέση, το ύψος και την απόσταση σημείων πάνω στην επιφάνεια της Γης), οι οποίες, όπως είπε, θα συνεχιστούν και δεν έχει καταγραφεί καμία περαιτέρω καθίζηση το τελευταίο διάστημα.

Η θέση του δήμου Αθηναίων

Την ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση με τους κατοίκους της Κυψέλης, τους εμπειρογνώμονες και τους αρμόδιους φορείς, πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση των εργασιών του μετροπόντικα, υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι ο Δήμος προτίθεται να συγκαλέσει άμεσα συνάντηση με τους κατοίκους και τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συνταχθεί από κοινού επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στόχος είναι να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση πριν από την επανέναρξη των εργασιών.

«Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς», σημείωσε ο δήμαρχος, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να συμμετάσχουν στη διαδικασία οι κάτοικοι των πολυκατοικιών που έχουν εμφανίσει προβλήματα.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πόρισμα που αναμένεται σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας. Όπως επισήμανε, κρίσιμο στοιχείο αποτελούν οι μελέτες στατικής επάρκειας των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι απαιτούμενες αποκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την επανέναρξη των εργασιών. «Έχουμε ομόφωνη απόφαση, έχουμε εμπειρογνώμονες, έχουμε νομικό σύμβουλο. Αυτό έπρεπε να είναι το πρόταγμα για τους κατοίκους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα κτίρια που έχουν καταταχθεί στις κατηγορίες «κίτρινο» και «κόκκινο», ζητώντας να αποτυπωθεί στις μελέτες στατικής επάρκειας η κατάσταση και η τρωτότητα κάθε κτιρίου.