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Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 13 Αυγ 2026

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Reporter.gr Newsroom
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Σε ρυθμούς... 15Αύγουστου συνεδρίασε την Πέμπτη (13/8) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τζίρο να κυμαίνεται στα 211 εκατ. ευρώ και τον ΓΔ να κλείνει με οριακές απώλειες -0,02%.

Η βελόνα του ΓΔ δηλαδή κινήθηκε ελάχιστα από τις 2.613,73 στις 2.613,23 μονάδες, παραμένοντας έτσι σε απόσταση βολής από τα πολυετή υψηλά που κυνηγά το τελευταίο διάστημα.

Η ένταξη της ΜΟΗ στον MSCI Greece Standard δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τα δεδομένα και την... παράδοση που θέλει τις συνεδριάσεις πέριξ του Δεκαπενταύγουστου να είναι υποτονικές. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε πάντως η ΚΡΙ (πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 30 ευρώ) που επίσης αναβαθμίστηκε.

Σε σχέση με τις κινήσεις στο ταμπλό αξίζει να σημειώσουμε τη συνέχεια που είχαμε στο ράλι των ΕΛΠΕ (νέο υψηλό 26 ετών), αλλά και στην αντίδραση που έβγαλε η ΕΕΕ έπειτα από μία περίοδο διόρθωσης.

Διορθωτικά κινήθηκαν από την άλλη πλευρά MTLN και ΕΥΔΑΠ που το προηγούμενο διάστημα είχαν πρωτοστατήσει στις ανοδικές κινήσεις του ΓΔ.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2026 - 17:41
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