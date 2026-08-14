ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Οριακή υποχώρηση κατά 0,02% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2613,23 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 211,9 εκ. ευρώ.

Η ενσωμάτωση της Motor Oil ως της 10ης μετοχής του δείκτη MSCI Standard GREECE βοήθησε στην προσπάθεια των αγοραστών να αναλάβουν την υπεροπλία στο ξεκίνημα, με το ΓΔ να καταγράφει επίδοση 2621 μονάδων περί τις 11πμ. Όμως, ο χαμηλός τζίρος δεν βοήθησε στη συνέχεια και οδήγησε σε σκηνικό μεταβλητότητα με τους πωλητές να οδηγούν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και στο χαμηλό ημέρας των 2610 μονάδων περί τις 3μμ, για να κλείσει λίγο ψηλότερα στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,778% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ελαφρώς ψηλότερα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,17%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,43%) να διαφοροποιείται.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Metlen (-0,88%), η ΕΥΔΑΠ (-1,53%), η ΜΟΗ (-1,13%) και η ΔΕΗ (-0,82%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Τιτάν (+1,06%), η ΕΕΕ (+2,03%), η Helleniq Energy (+2,09%), o Aktor (+2,55%) αλλά και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+4,25%), τα Πλαστικά Θράκης (+4,80%) και η

Qualco (+3,45%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν. Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με ένα νέο υψηλό 17 ετών παρά το θετικό καταλύτη (10η μετοχή η ΜΟΗ στον δείκτη MSCI). Παραμένει ανοικτό να συμβεί στη σημερινή ή σε επόμενη συνεδρίαση στο Euronext Athens.

Επιχειρηματικά νέα

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού €400 εκ.

Jumbo: Νέα τιμή-στόχο στα 31,30 ευρώ (από 35 ευρώ προηγουμένως), με περιθώριο ανόδου 19% από τα τρέχοντα επίπεδα, δίνει η NBG Securities, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Outperform.

Hellenic Cables: Ανέλαβε έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου–Κω. Το έργο περιλαμβάνει περίπου 1.260 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων και 30 χλμ. υπόγειων καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κορίνθου με την Κω συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Θα ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να ολοκληρωθεί το 2030.

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ο Όμιλος Qualco και η Olympic Marine ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη μελέτη, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την επίδειξη Μη Επανδρωμένου Αυτόνομου Σκάφους Επιφανείας πολλαπλών ρόλων (θαλάσσιο drone).

Fraport Greece: Πάνω από 20,5 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο. Στο +5,4% η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, με πάνω από 1 εκατ. επιπλέον επιβάτες σε σχέση με πέρυσι

GSI: Αίτημα επένδυσης από ΑΔΜΗΕ σε Κύπρο και Ισραήλ. Μελέτες επιβεβαιώνουν την οικονομική βιωσιμότητα της διασύνδεσης των δύο χωρών σε όλες τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν.

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €247,08 δισ. διαμορφώθηκε ο συνολικός κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, +4,6%. Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο (24.024 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού). Ωστόσο, στο επτάμηνο η αγορά παραμένει ανοδική, +4,5%.