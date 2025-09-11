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Η Profile Software αναβαθμίζει τη λύση Διαχείριση Επενδύσεων Axia
Ανακοινώσεις
13:36 - 11 Σεπ 2025

Η Profile Software αναβαθμίζει τη λύση Διαχείριση Επενδύσεων Axia

Reporter.gr Newsroom
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Η Profile ανακοίνωσε τη σημαντική αναβάθμιση της λύσης Axia, ενσωματώνοντας προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και έξυπνης αυτοματοποίησης. Με την τελευταία έκδοση το Axia επαναπροσδιορίζει την εμπειρία διαχείρισης επενδύσεων, προσφέροντας αυξημένη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εξατομίκευση.

Η νέα έκδοση του Axia περιλαμβάνει νέα, καινοτόμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ενισχύουν τη στρατηγική σκέψη και την παραγωγικότητα των διαχειριστών επενδύσεων. Παράλληλα, εισάγει μια σειρά από ενσωματωμένες λειτουργίες AI, σχεδιασμένες να βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να ενισχύουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες:

  • Next Best Action Engine – Προτείνει προορατικά επενδυτικές ευκαιρίες, προειδοποιήσεις κινδύνου ή προσαρμογές χαρτοφυλακίου με βάση τη συμπεριφορά των πελατών, τις τάσεις της αγοράς και τα διαθέσιμα προϊόντα.
  • Meeting Preparation Assistant – Δημιουργεί αυτόματα την ατζέντα, συνθέτει το ιστορικό των πελατών και επισημαίνει βασικές πληροφορίες, ώστε οι διαχειριστές να προετοιμαστούν για πιο ουσιαστικές επικοινωνίες και συναντήσεις με τους πελάτες.
  • Text-to-Info-Chat – Μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στους διαχειριστές να ανακτούν άμεσα δεδομένα και αναφορές σχετικά με τα χαρτοφυλάκια, μέσω ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα.

Τα εργαλεία αυτά μετατρέπουν το Axia σε έναν πραγματικό ψηφιακό συγκυβερνήτη (digital co-pilot) για τους διαχειριστές, μειώνοντας το φόρτο εργασίας, προβλέποντας τις ανάγκες των πελατών και δημιουργώντας χώρο για μια πιο στρατηγική, ανθρωποκεντρική συμβουλευτική εργασία.

Επιπλέον, η λειτουργία Enhanced Client 360° ενσωματώνει αυτές τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, σε έναν ενιαίο, διαισθητικό πίνακα ελέγχου, προσφέροντας μια ολιστική και προγνωστική εικόνα για κάθε πελάτη. Οι διαχειριστές επωφελούνται από οπτικά πλούσιους δείκτες (KPI), συγκέντρωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές και πληροφορίες που επιταχύνουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Με την υποστήριξη ενός πλήρως ανασχεδιασμένου User Interface (UI) που βασίζεται στο Angular 18, η νέα έκδοση του Axia θέτει νέα πρότυπα στην ψηφιακή διαχείριση επενδύσεων. Προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη απόδοση με σχεδόν άμεση φόρτωση σελίδων, μια απρόσκοπτη mobile-first εμπειρία, σε οποιαδήποτε συσκευή για πραγματική πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, καθώς και βελτιστοποιημένες ροές εργασίας για διαχειριστές που μετατρέπουν σύνθετα οικονομικά δεδομένα σε σαφείς, αξιοποιήσιμες πληροφορίες, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την αφοσίωση των πελατών και έναν πιο έξυπνο τρόπο εργασίας.

Εκτός από τις παραπάνω βελτιώσεις, το Axia εισάγει τώρα μια σειρά από νέες λειτουργίες και αναβαθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σημερινού ταχέως εξελισσόμενου επενδυτικού τοπίου. Αυτές περιλαμβάνουν εργαλεία σχεδιασμού συνταξιοδότησης (Pension & Retirement Planning) για μακροπρόθεσμη διατήρηση του πλούτου, συμμετοχή σε δημόσιες προσφορές (IPO) για απλοποιημένη πρόσβαση σε δημόσιες προσφορές, private equity και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (Digital Assets), καθώς και διαχείριση επιστροφής προμηθειών που βελτιώνουν τη διαχείριση απόδοσης προμηθειών και εξασφαλίζουν σχέδια προμηθειών προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών. Η έκδοση παρέχει επίσης Performance Attribution & Risk Analytics για βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιο και τις προσαρμοσμένες αποδόσεις στον κίνδυνο, καθώς και βελτιώσεις IFRS για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα αναφορών.

Σχολιάζοντας αυτό το ορόσημο, ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Chief Executive Officer στην Profile, δήλωσε: «Η σημαντική αναβάθμιση του Axia αποτελεί στρατηγικό άλμα, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και δίνουν λύσεις αξιοποιώντας την AI τεχνολογία. Αντικατοπτρίζει την αποστολή μας να παρέχουμε λύσεις που υπερβαίνουν τη λειτουργικότητα – ενισχύοντας τους διαχειριστές με πληροφορίες, τους πελάτες με διαφάνεια, και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με την ευελιξία να αναπτυχθούν βιώσιμα σε μια δυναμική αγορά».

Με τη νέα έκδοση, η Profile συνεχίζει να εξελίσσει το Axia σε μια από τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες λύσεις για διαχείριση επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναγνώριση από κορυφαίους αναλυτές του κλάδου σε συνδυασμό με τις επιτυχημένες υλοποιήσεις σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο, ενισχύει τη θέση της Profile ως αξιόπιστης πρωτοποριακής εταιρείας στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

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