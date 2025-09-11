ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων: Ρυθμίσεις €3,2 δισ. με 90% ποσοστό εξυπηρέτησης πελατών στο α&#039; εξάμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:26 - 11 Σεπ 2025

Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων: Ρυθμίσεις €3,2 δισ. με 90% ποσοστό εξυπηρέτησης πελατών στο α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνολικές ρυθμίσεις δανείων άνω των 3 δισ. ευρώ και διατήρηση ενός εξαιρετικά υψηλού ποσοστού εξυπηρέτησης πελατών 90% αποτυπώνουν τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) για τη δραστηριότητα των εταιρειών-μελών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται δάνεια συνολικού ύψους 93 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 44,5 δισ. ευρώ ανήκουν σε χαρτοφυλάκια του προγράμματος «Ηρακλής» με κρατική εγγύηση. Τα υπό διαχείριση δάνεια αφορούν 2.572.142 δανειολήπτες.

Οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων για το α΄ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρά την ωρίμανση των χαρτοφυλακίων.

Η πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών επιβεβαιώνει τη σημασία του για την επίλυση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα, καθώς οι σχετικές ρυθμίσεις πλέον αντιπροσωπεύουν το 25% των συνολικών ρυθμίσεων των εταιρειών. Το ποσοστό εγκρισιμότητας τον Ιούνιο άγγιξε το 91%.

Για τους ευάλωτους οφειλέτες, έχουν ρυθμιστεί περισσότερα από 3.700 δάνεια, ενώ επιπλέον 170 υποθέσεις δανειοληπτών ΑΜΕΑ, με συνολικό ύψος δανείων σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Τα τηλεφωνικά κέντρα των εταιρειών δέχθηκαν περισσότερες από 105.000 κλήσεις το μήνα, αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2024, με 90% να εξυπηρετείται αυθημερόν. Τα αιτήματα μέσω πλατφόρμας έφτασαν τις 32.000 το μήνα, με μέσο χρόνο διαχείρισης 9 ημέρες.

Οι εταιρείες-μέλη έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία πλατφόρμες ενημέρωσης οφειλετών, όπου οι δανειολήπτες μπορούν να δουν υπόλοιπα δανείων, ύψος και προθεσμίες καταβολής δόσεων. Μέχρι σήμερα, 81.526 οφειλέτες έχουν εγγραφεί στις πλατφόρμες. Η ΕΕΔΑΔΠ, με 14 εταιρείες-μέλη που απασχολούν συνολικά πάνω από 5.000 εργαζόμενους, καλεί όλους τους δανειολήπτες να εγγραφούν στις πλατφόρμες και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα πλήρους, άμεσης και διαφανούς ενημέρωσης για τις οφειλές τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπέργκαμ: Στρατηγικός εταίρος η Ελλάδα - Πώληση ενέργειας στους φίλους και συμμάχους
Πολιτική

Μπέργκαμ: Στρατηγικός εταίρος η Ελλάδα - Πώληση ενέργειας στους φίλους και συμμάχους

H COSMOTE TELEKOM υπερήφανος Χορηγός των Τεντόγλου και Καραλή
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

H COSMOTE TELEKOM υπερήφανος Χορηγός των Τεντόγλου και Καραλή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια
Οικονομία

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους
Πολιτική

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους
Οικονομία

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Νόμος Κατσέλη: Πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια - Πίνακες με παραδείγματα
Οικονομία

Νόμος Κατσέλη: Πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια - Πίνακες με παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:00

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το «κράτος» και οι... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/06/2026 - 10:38

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ