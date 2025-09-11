Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων: Ρυθμίσεις €3,2 δισ. με 90% ποσοστό εξυπηρέτησης πελατών στο α' εξάμηνο

Συνολικές ρυθμίσεις δανείων άνω των 3 δισ. ευρώ και διατήρηση ενός εξαιρετικά υψηλού ποσοστού εξυπηρέτησης πελατών 90% αποτυπώνουν τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) για τη δραστηριότητα των εταιρειών-μελών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι εταιρείες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται δάνεια συνολικού ύψους 93 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 44,5 δισ. ευρώ ανήκουν σε χαρτοφυλάκια του προγράμματος «Ηρακλής» με κρατική εγγύηση. Τα υπό διαχείριση δάνεια αφορούν 2.572.142 δανειολήπτες.

Οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων για το α΄ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρά την ωρίμανση των χαρτοφυλακίων.

Η πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών επιβεβαιώνει τη σημασία του για την επίλυση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα, καθώς οι σχετικές ρυθμίσεις πλέον αντιπροσωπεύουν το 25% των συνολικών ρυθμίσεων των εταιρειών. Το ποσοστό εγκρισιμότητας τον Ιούνιο άγγιξε το 91%.

Για τους ευάλωτους οφειλέτες, έχουν ρυθμιστεί περισσότερα από 3.700 δάνεια, ενώ επιπλέον 170 υποθέσεις δανειοληπτών ΑΜΕΑ, με συνολικό ύψος δανείων σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Τα τηλεφωνικά κέντρα των εταιρειών δέχθηκαν περισσότερες από 105.000 κλήσεις το μήνα, αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2024, με 90% να εξυπηρετείται αυθημερόν. Τα αιτήματα μέσω πλατφόρμας έφτασαν τις 32.000 το μήνα, με μέσο χρόνο διαχείρισης 9 ημέρες.

Οι εταιρείες-μέλη έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία πλατφόρμες ενημέρωσης οφειλετών, όπου οι δανειολήπτες μπορούν να δουν υπόλοιπα δανείων, ύψος και προθεσμίες καταβολής δόσεων. Μέχρι σήμερα, 81.526 οφειλέτες έχουν εγγραφεί στις πλατφόρμες. Η ΕΕΔΑΔΠ, με 14 εταιρείες-μέλη που απασχολούν συνολικά πάνω από 5.000 εργαζόμενους, καλεί όλους τους δανειολήπτες να εγγραφούν στις πλατφόρμες και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα πλήρους, άμεσης και διαφανούς ενημέρωσης για τις οφειλές τους.