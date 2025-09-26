Softweb: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Σεπτεμβρίου

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «SOFTWEB».

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.389.452 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.393.467 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 81,384%, το οποίο επέτρεψε στην Τακτική Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 κατ’ άρθρο 108 του ν. 1 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την ως άνω χρήση 01.01.202431.12.2024 κατά το άρθρο 117 § 1 περ. γ. ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών ALPHA AUDITORS Α.E. Α.Μ. ΕΛΤΕ: 71 για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2025. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική Εταιρία, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή και αποφάσισε η αμοιβή της να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησε με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία, κατ΄ άρθρο 124 § 8 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μισθών και αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και προέγκριση μισθών και αμοιβών για τη χρήση 2025

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τους μισθούς και τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 ποσού 97.542 ευρώ και προενέκρινε τους μισθούς και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 100.000 ευρώ για την εταιρική χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις

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