Η Μολδαβία στις κάλπες: Μάχη Σάντου–Ντοντόν με φόντο τη ρωσική ανάμειξη

Καθώς οι προετοιμασίες εντείνονται για τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα, οι φιλοευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι ένα γνώριμο πρόσωπο θα εξακολουθεί να βρίσκεται παρόν στην παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, της οποίας η χώρα φιλοξένησε τη δεύτερη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας – της συγκέντρωσης δηλαδή των άνω των 40 Ευρωπαίων ηγετών – δίνει τη μάχη της πολιτικής της ζωής στις κάλπες αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι βουλευτικές εκλογές στο πρώην σοβιετικό κράτος έχουν συνέπειες πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας των 2,4 εκατ. κατοίκων. Θεωρούνται ευρέως ως ένα τεστ για το κατά πόσο η Ρωσία μπορεί να επηρεάσει εκλογικές αναμετρήσεις.

Έγγραφα στα οποία απέκτησε πρόβαση το Bloomberg αποκαλύπτουν το ρωσικό σχέδιο για παρεμβολή στην ψηφοφορία, το οποίο περιλαμβάνει στρατολόγηση Μολδαβών ψηφοφόρων του εξωτερικού, οργάνωση διαδηλώσεων και εκστρατεία παραπληροφόρησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλμπέρτο Ναρντέλι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Στόχος είναι να υπονομευθούν οι πιθανότητες του φιλοευρωπαϊκού Κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης της Σάντου στις εκλογές της Κυριακής.

Η ψηφοφορία έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά το δημοψήφισμα για την ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ, που πέρασε με οριακή πλειοψηφία, εν μέσω καταγγελιών για ρωσική ανάμειξη. Η χώρα διαθέτει σημαντική ρωσόφωνη μειονότητα, ενώ η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Η κυβέρνηση Σάντου έχει χαράξει πορεία προς την ΕΕ, με τη χώρα να αποκτά επίσημα καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη, μαζί με την Ουκρανία, τον Ιούνιο του 2022. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα στον ΟΗΕ ότι η Ευρώπη «δεν μπορεί να αντέξει να χάσει τη Μολδαβία», σημειώνοντας την προσέγγιση Λευκορωσίας και Γεωργίας με τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια.

Κύριος αντίπαλος της Σάντου είναι ο πρώην πρόεδρος Ίγκορ Ντοντόν, επικεφαλής του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ. Ο ίδιος επιχείρησε να αντιστρέψει το αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές δυνάμεις παρεμβαίνουν στην εκλογική αναμέτρηση.

Οι εντάσεις με το Κρεμλίνο έχουν οξυνθεί, καθώς Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τη Μόσχα ότι είναι έτοιμοι να καταρρίψουν αεροσκάφη που θα παραβιάσουν το έδαφος του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ πραγματοποιεί το απόγευμα συνεδρίαση για την πιθανή δημιουργία ενός «τείχους drones», καθώς η Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αύξηση των εναέριων παραβιάσεων. Η Δανία έχει πληγεί ιδιαίτερα, και η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν προειδοποίησε τους Δανούς να προετοιμαστούν για περισσότερες υβριδικές επιθέσεις, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί δεκάδες Ευρωπαίους ηγέτες για τη σημαντική συνάντηση της επόμενης εβδομάδας.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg χθες ότι η συμμαχία αντλεί διδάγματα από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ρωσικών drones και ότι οι δυτικοί στρατοί δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να τα καταρρίπτουν με πανάκριβους πυραύλους.

Οι ευρύτερες αμυντικές προκλήσεις της ΕΕ θα μπορούσαν επίσης να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για ένα ακόμη αμφιλεγόμενο ζήτημα, σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε συνέντευξή του σήμερα στο Bloomberg TV, δήλωσε ότι βλέπει τα κράτη-μέλη να εμφανίζονται πιο ανοιχτά στην ιδέα της έκδοσης κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών στην Ένωση.