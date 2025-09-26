ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νετανιάχου: Άδειασε η αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μόλις εμφανίστηκε - Επίθεση σε Χαμάς
Ειδήσεις
16:21 - 26 Σεπ 2025

Νετανιάχου: Άδειασε η αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μόλις εμφανίστηκε - Επίθεση σε Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μαζικές αποχωρήσεις σημειώθηκαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που  ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μπήκε για να εκφωνήσει την ομιλία του.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός την ομιλία του στον ΟΗΕ, άρχισαν να αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλο εκπρόσωποι χωρών που αντιτίθεται στην γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Την ίδια στιγμή, οι υποστηρικτές του Νετανιάχου επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα, χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι για αρκετά λεπτά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανεβαίνοντας στο βήμα της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, έκανε αναφορά αρχικά στους ομήρους που βρίσκονται στα μπουντρούμια της Γάζας και στη συνέχεια ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη δραστηριότητα του Ιράν και τη συνεργασία του με τη Χαμάς.

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει το έργο του στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι «το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του στη Γάζα» και συνέχισε: «Τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς έχουν κρυφτεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους. Γι’ αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του. Γι’ αυτό θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς και μαχητικές ομάδες εισέβαλαν στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, σκοτώνοντας 1.200 άτομα και απαγάγοντας περίπου 250. Από τους 48 ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα, ο Νετανιάχου λέει ότι οι 20 είναι ζωντανοί και τους κατονομάζει.

Ξεκινά το μήνυμά του στα εβραϊκά και στη συνέχεια το επαναλαμβάνει στα αγγλικά.

«Γενναίοι ήρωές μας, σας μιλάει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ζωντανά από τα Ηνωμένα Έθνη», λέει. Ο Νετανιάχου έχει γίνει γνωστό ότι ζήτησε να τοποθετηθούν μεγάφωνα στη Γάζα προκειμένου να τον ακούσουν και οι εναπομείναντες όμηροι.

«Δεν σας έχουμε ξεχάσει, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας, δεν θα κλονιστούμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι».

Στην συνέχεια, σε ένα άμεσο μήνυμα προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου λέει «απελευθερώστε τους ομήρους τώρα», συμπληρώνοντας: «Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 18:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Μολδαβία στις κάλπες: Μάχη Σάντου–Ντοντόν με φόντο τη ρωσική ανάμειξη
Ειδήσεις

Η Μολδαβία στις κάλπες: Μάχη Σάντου–Ντοντόν με φόντο τη ρωσική ανάμειξη

AstraZeneca: Προσφέρει φάρμακα για διαβήτη και άσθμα με έκπτωση έως 70% στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις

AstraZeneca: Προσφέρει φάρμακα για διαβήτη και άσθμα με έκπτωση έως 70% στις ΗΠΑ

Ξεπέρασαν το 1,6 εκατ. οι αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες: Σαντορίνη και Μύκονος στην κορυφή
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,6 εκατ. οι αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες: Σαντορίνη και Μύκονος στην κορυφή

Τέμπη: Εντολή εκταφής για τον γιο του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
Πολιτική

Τέμπη: Εντολή εκταφής για τον γιο του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

ΗΠΑ: Άνοδος 0,6% των καταναλωτικών δαπανών τον Αύγουστο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άνοδος 0,6% των καταναλωτικών δαπανών τον Αύγουστο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»
Ειδήσεις

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου
Ειδήσεις

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/07/2026 - 17:30

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Πολιτική
14/07/2026 - 17:24

Πλεύρης κατά απόφασης για Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:19

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 17:10

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:38

Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 16:31

ΔΕΗ: Στο 5,05% η συμμετοχή της Capital Group

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:30

Greek Space Tech Forum 2026: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που παρέχει στη χώρα η δραστηριοποίηση στο διάστημα

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:21

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:19

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:13

Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:57

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/07/2026 - 15:56

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 15:48

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 15:43

Prodea: Πληρωμή τόκων ύψους €2,89 εκατ. για το Πράσινο ΚΟΔ

Οικονομία
14/07/2026 - 15:39

Παπαθανάσης: 2,56 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους διδακτορικούς

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:33

Γερμανική Πολεμική Αεροπορία: Η ρωσική απειλή επιβάλλει νέες αγορές αμερικανικών F-35

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:13

Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 14:55

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Πολιτική
14/07/2026 - 14:55

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 14:08

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Υγεία
14/07/2026 - 14:03

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ