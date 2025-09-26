Νετανιάχου: Άδειασε η αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μόλις εμφανίστηκε - Επίθεση σε Χαμάς

Μαζικές αποχωρήσεις σημειώθηκαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μπήκε για να εκφωνήσει την ομιλία του.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός την ομιλία του στον ΟΗΕ, άρχισαν να αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλο εκπρόσωποι χωρών που αντιτίθεται στην γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Την ίδια στιγμή, οι υποστηρικτές του Νετανιάχου επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα, χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι για αρκετά λεπτά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανεβαίνοντας στο βήμα της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, έκανε αναφορά αρχικά στους ομήρους που βρίσκονται στα μπουντρούμια της Γάζας και στη συνέχεια ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη δραστηριότητα του Ιράν και τη συνεργασία του με τη Χαμάς.

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu's speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs September 26, 2025

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει το έργο του στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι «το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του στη Γάζα» και συνέχισε: «Τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς έχουν κρυφτεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους. Γι’ αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του. Γι’ αυτό θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς και μαχητικές ομάδες εισέβαλαν στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, σκοτώνοντας 1.200 άτομα και απαγάγοντας περίπου 250. Από τους 48 ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα, ο Νετανιάχου λέει ότι οι 20 είναι ζωντανοί και τους κατονομάζει.

Ξεκινά το μήνυμά του στα εβραϊκά και στη συνέχεια το επαναλαμβάνει στα αγγλικά.

«Γενναίοι ήρωές μας, σας μιλάει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ζωντανά από τα Ηνωμένα Έθνη», λέει. Ο Νετανιάχου έχει γίνει γνωστό ότι ζήτησε να τοποθετηθούν μεγάφωνα στη Γάζα προκειμένου να τον ακούσουν και οι εναπομείναντες όμηροι.

«Δεν σας έχουμε ξεχάσει, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας, δεν θα κλονιστούμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι».

Στην συνέχεια, σε ένα άμεσο μήνυμα προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου λέει «απελευθερώστε τους ομήρους τώρα», συμπληρώνοντας: «Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».