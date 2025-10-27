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Ideal: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €1,6 εκατ.
Ανακοινώσεις
10:20 - 27 Οκτ 2025

Ideal: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €1,6 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η IDEAL HOLDINGS A.E. ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.06.2025 και σύμφωνα με την από 13.06.2025 Ανακοίνωση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 24.10.2025, αποφάσισε τον ορισμό της Πειραιώς Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Κυρίου Αναδόχου του Προγράμματος.

Ο Κύριος Ανάδοχος θα ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας από 29.10.2025 έως και 27.02.2026, προβαίνοντας σε αγορές έως 250.000 ιδίων μετοχών και μέχρι συνολικής αξίας έως €1.600.000, όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο διενέργειας των αγορών τηρούνται οι προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οι αγορές θα διενεργούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ανεξάρτητα και με πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης, χωρίς οποιαδήποτε καθοδήγηση, επιρροή ή συντονισμό από την Εταιρεία, εντός των παραμέτρων του Προγράμματος και σύμφωνα με τους κανόνες τιμής και όγκου του κανονιστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.06.2025, η κατώτατη τιμή αγοράς έχει οριστεί σε €4,00 ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή σε €9,00 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα έχει μέγιστη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ως άνω απόφαση, ήτοι έως την 04.06.2027.

Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να κατέχει η Εταιρεία, αθροιστικά με τις ήδη κατεχόμενες, δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.600.392 μετοχές βάσει του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία κατέχει σήμερα 1.976.983 ίδιες μετοχές (ή 3,5301% του συνόλου). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω ανάθεσης και εφόσον αποκτηθούν όλες οι προαναφερθείσες μετοχές, η Εταιρεία θα κατέχει έως 2.226.983 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε 3,9765% του συνόλου των μετοχών της.

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