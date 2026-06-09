Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Τη νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα παρουσιάζει η Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλος της IDEAL Holdings και κορυφαία εταιρεία λειτουργίας και εμπορικής αξιοποίησης premium πολυκαταστημάτων και καταστημάτων στην αγορά μόδας και ομορφιάς στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία εκπροσώπων του Τύπου, οι Διοικήσεις των attica και της IDEAL Holdings παρουσίασαν το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030. Στόχος είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση των attica ως κορυφαίου premium retail προορισμού στην Ελλάδα με ενίσχυση του αποτυπώματος στην αγορά και επέκταση με νέους χώρους και εμπορικά concepts.

Ο κ. Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, σημείωσε: «Στα attica υλοποιούμε με συνέπεια μια μακροπρόθεσμη στρατηγική διαμορφώνοντας την αγορά του premium retail στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τις εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς και επενδύοντας συστηματικά στην αναβάθμιση των υποδομών, των υπηρεσιών και της συνολικής εμπειρίας πελάτη, δημιουργούμε ισχυρές προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία διαχρονικής αξίας για τους πελάτες, τους εργαζομένους και την ελληνική αγορά, ενισχύοντας διαρκώς τις προοπτικές ανάπτυξης των attica».

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε: «Η πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει απόλυτα την επενδυτική μας στρατηγική: να εντοπίζουμε, να αποκτούμε και να αναπτύσσουμε εταιρείες με μοναδικά χαρακτηριστικά, υγιή χρηματοοικονομική δομή και ανθεκτικό αναπτυξιακό μοντέλο. Τα attica αποτελούν ένα σημαντικό success story, πετυχαίνοντας υψηλές επιδόσεις και δημιουργώντας σταθερά προστιθέμενη αξία για τους μετόχους μας και προπάντων την ίδια της εταιρεία. Είμαστε περήφανοι για την ήδη επιτυχημένη πορεία και στηρίζουμε έμπρακτα τη διοίκηση της Αττικά Πολυκαταστήματα στο νέο, ακόμα πιο φιλόδοξο κύκλο ανάπτυξης».

Η Αττικά Πολυκαταστήματα αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες και διαχρονικά κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα για περισσότερα από 20 χρόνια. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει 4 πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 4 monobrand και 2 multibrand καταστήματα και 1 ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εντός του 2025, περισσότεροι από 6,9 εκατ. πελάτες εμπιστεύτηκαν τα attica για τις αγορές τους επιλέγοντας ανάμεσα σε 1 εκατ. προϊόντα από περισσότερα από 1.000 brands μόδας και ομορφιάς ενώ περισσότεροι από 11,4 εκατ. πελάτες επισκέφθηκαν το attica e-shop. Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές από την ελληνική και διεθνή αγορά.

Με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παρουσία σε εμβληματικές τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας, μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brands, συνεχώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή παρουσία και στοχευμένες επενδύσεις τα attica προσφέρουν μακροπρόθεσμες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης έως το 2030

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030 σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο επενδύσεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της εταιρείας, εστιάζοντας στους ακόλουθους πυλώνες:

Elevation Project: Στο πλαίσιο του πρωτοπόρου «Elevation Project», τα attica στοχεύουν σε επενδύσεις ύψους ~€7 εκατ. ετησίως για την περίοδο 2026-2030. Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τάση του experiential retail και στοχεύοντας στην αναβαθμισμένη εμπειρία του πελάτη σε όλα τα κανάλια και σημεία (πολυκατάστημα, monobrand κατάστημα και ηλεκτρονικό κανάλι), τα attica εστιάζουν σε συνεχή αναβάθμιση των χώρων, ενίσχυση του brand portfolio και εισαγωγή premium υπηρεσιών (VIP δωμάτια, personal shopping, αναβαθμισμένες υπηρεσίες μόδας, ομορφιάς και εστίασης). Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία, έχουν ήδη επενδυθεί 21 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Elevation Project.

City Link Luxury Project: Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία για την εξέλιξη του 1ου ορόφου του City Link (2.700 τ.μ.) σε luxury retail προορισμό που θα φιλοξενεί τους κορυφαίους παγκοσμίως, luxury οίκους μόδας.

Επέκταση φυσικής παρουσίας κατά 7.500 τ.μ. με νέα καταστήματα

Monobrand καταστήματα: Επέκταση των monobrand καταστημάτων κατά 1.000-1.500 τ.μ., με άνοιγμα 4-6 νέων καταστημάτων σε επιλεγμένα σημεία (2027-2030), ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία με διεθνείς οίκους.

attica Beauty Stores: Ανάπτυξη ενός νέου, ευέλικτου concept καταστημάτων ομορφιάς σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας που θα διαθέτουν niche & exclusive brands. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η λειτουργία 4-6 καταστημάτων (2027-2029) συνολικής έκτασης 3.000-3,500 τ.μ.

Πολυκαταστήματα: Επιλεκτική επέκταση σε εμπορικούς προορισμούς εξαιρετικά υψηλής προσέλευσης μετά το 2030 (περίπου 2.500 τ.μ.).

Ενίσχυση του attica e-shop: Περαιτέρω ισχυροποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο αποτελεί ήδη το #1 ψηφιακό σημείο πώλησης στα καλλυντικά επιλεκτικής διανομής στην Ελλάδα, διαθέτοντας περισσότερους από 60.000 κωδικούς.

Ψηφιακός & τεχνολογικός εκσυγχρονισμός: Με επενδύσεις ύψους ~€2 εκατ. ετησίως (2026-2030), τα attica στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της «phygital» εμπειρίας με την εισαγωγή νέου, εξελιγμένου συστήματος CRM & Loyalty και την αναβάθμιση των ταμειακών υποδομών.

Ισχυρή θέση σε μια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης

Σήμερα, τα attica αξιοποιούν μια σημαντική στρατηγική ευκαιρία καθώς τοποθετούνται στο επίκεντρο του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος πολυτελείας στην Ελλάδα.

Η δυναμική αυτή ενισχύεται από τα υψηλά περιθώρια ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς luxury ειδών, την εξέλιξη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε διεθνείς προορισμούς «city break» για τη ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο, αλλά και τη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης για premium προϊόντα. Σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση για premium προϊόντα και υπηρεσίες ενισχύεται διαρκώς, τα attica αποτελούν τον στρατηγικό συνεργάτη επιλογής για τους μεγάλους διεθνείς οίκους που επιδιώκουν πρόσβαση σε αναδυόμενες premium αγορές, γεφυρώνοντας την περιορισμένη φυσική παρουσία τους στην ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι τα attica διατηρούν μερίδιο 11% στην εγχώρια αγορά premium retail, η οποία το 2025 αποτιμήθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ. Έως το 2030, στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου τους στο 15%-16%, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ.