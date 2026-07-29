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ElvalHalcor: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
Ανακοινώσεις
11:34 - 29 Ιουλ 2026

ElvalHalcor: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προτίθεται να προχωρήσει στην έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, με στόχο την αγορά έως και 2.899.380 ιδίων μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 0,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  

Το εύρος τιμής των αγορών καθορίζεται από 0,39 ευρώ ως κατώτατη τιμή ανά μετοχή και έως 12 ευρώ ως ανώτατη τιμή, ενώ το συνολικό ποσό που μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση του προγράμματος δεν θα ξεπεράσει τα 12 εκατ. ευρώ. Η έναρξη του προγράμματος εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 11 Μαΐου 2026, σκοπός του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση κάθε νόμιμου εταιρικού στόχου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η δυνατότητα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, καθώς και η διάθεσή τους στο προσωπικό ή σε μέλη της διοίκησης της εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική αποδοχών και το εκάστοτε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Η διάρκεια του Προγράμματος έχει οριστεί έως τις 11 Μαΐου 2028. Παράλληλα, όπως είχε ανακοινωθεί στις 12 Ιουνίου 2026, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέχει ήδη συνολικά 565.430 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 0,13% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ να ενεργεί ως κύριος ανάδοχος του προγράμματος. Η χρηματιστηριακή θα λαμβάνει ανεξάρτητα τις αποφάσεις σχετικά με τις συναλλαγές αγοράς μετοχών, χωρίς παρέμβαση ή επιρροή από την εταιρεία.

Παράλληλα, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συναλλαγών με το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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