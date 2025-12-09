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Prodea: Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου πούλησε μετοχές αξίας €63,74 εκατ.
Ανακοινώσεις
17:59 - 09 Δεκ 2025

Prodea: Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου πούλησε μετοχές αξίας €63,74 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Prodea ενημέρωσε ότι την 08.12.2025 υπήρξαν αλλαγές στα ποσοστά μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου και οι εταιρείες INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED και INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά μειώθηκαν από περίπου 81,8% σε περίπου 75,9%, ενώ παραμένει ο έλεγχος μέσω της πολύπλοκης δομής των εταιρειών τους. Η ενημέρωση δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για τη σημερινή μετοχική σύνθεση και τον τρόπο που ελέγχονται οι μετοχές της Prodea.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Prodea ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις TR1 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που υπέβαλλαν στην Εταιρεία, την 08.12.2025, τα νομικά πρόσωπα INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED και INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. καθώς και ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, γνωστοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

Την 08.12.2025 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ελέγχει έμμεσα η εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED κατήλθε από 81,79% σε 75,7890% ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει άμεσα και έμμεσα ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου κατήλθε από 81,79% σε 75,9027%.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αναφέρονται ως ανωτέρω ελέγχονται ως ακολούθως:

Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου κατέχει άμεσα μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,1137% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Περαιτέρω, ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι μοναδικός μέτοχος και κατά τούτο ελέγχει την εταιρεία εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, η οποία ελέγχει την INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS, η οποία είναι 100% μέτοχος της εταιρείας Invel Real Estate B.V που είναι άμεση μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 0,5457%.

Περαιτέρω, η εταιρεία INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS είναι μέτοχος πλειοψηφίας της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) COOPERATIEF II UA, η οποία κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II PARENT B.V., που με τη σειρά της είναι 100% μέτοχος της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. η οποία είναι άμεσος μέτοχος της Εταιρείας κατά ποσοστό 73,1432% σε ατομική βάση έναντι 80,22% σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της σε ατομική βάση.

Τέλος, η εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED είναι 100% μέτοχος της εταιρείας ANTHOS PROPERTIES SINGLE MEMBER S.A., άμεσου μετόχου της Εταιρείας κατά ποσοστό 2,1002%.

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