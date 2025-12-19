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Αγορά 100.000 μετοχών Intralot από τον Σωκράτη Κόκκαλη
Ανακοινώσεις
11:28 - 19 Δεκ 2025

Αγορά 100.000 μετοχών Intralot από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΔΣ της Intralot Σωκράτης Κόκκαλης προχώρησε στην αγορά 300.000 μετοχών συνολικής αξία 103.509,88 ευρώ.

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (δ.τ. «INTRALOT») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS»), νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη την 18.12.2025 στην αγορά 100.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €103.509,88.

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