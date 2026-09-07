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Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank αγόρασε 1,07 εκατ. μετοχές έναντι €1,19 εκατ.
Ανακοινώσεις
11:34 - 07 Σεπ 2026

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank αγόρασε 1,07 εκατ. μετοχές έναντι €1,19 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε ότι η Deutsche Bank προχώρησε, κατά το διάστημα από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2026, στην απόκτηση συνολικά 1.077.000 μετοχών της εταιρείας, με τη μέση τιμή κτήσης να διαμορφώνεται στα 1,107527 ευρώ ανά μετοχή.  

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 1.192.806,34 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων συναλλαγών, η Deutsche Bank διαθέτει συνολικά 12.583.394 μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,674% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, με τη λήξη της Σύμβασης προβλέπεται φυσικός διακανονισμός, βάσει του οποίου, κατά την ημερομηνία διακανονισμού, η τράπεζα θα μεταβιβάσει μέσω πώλησης στην εταιρεία το σύνολο των μετοχών που έχει αποκτήσει. Με την ολοκλήρωση του φυσικού διακανονισμού, οι μετοχές που θα μεταβιβαστούν από τη Deutsche Bank στην Bally’s Intralot θα καταστούν ίδιες μετοχές της εταιρείας.

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