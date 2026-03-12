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MIG: Αυξημένα έσοδα κατά 30,4% στα €14,8 εκατ. &amp; EBITDA 82,4% στα €2,4 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:17 - 12 Μαρ 2026

MIG: Αυξημένα έσοδα κατά 30,4% στα €14,8 εκατ. & EBITDA 82,4% στα €2,4 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου MIG ανήλθαν σε € 14,8 εκ. έναντι € 11,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σημειώνοντας αύξηση 30,4%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 2,4 εκ. έναντι κερδών € 1,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 82,4%.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα που παρουσίασε η MIG για το 2025 με αυξημένα κέρδη, ενώ τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε € 1,2 εκ. Η απόδοση του μετοχικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας για το 2025 ανήλθε σε 15,3% και του ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε 7,5%.

Αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής:

  • MIG (Μητρική): Τα συνολικά έσοδα, αφαιρουμένων των εσόδων από συμμετοχές, διαμορφώθηκαν σε € 1,6 εκ. έναντι € 1,8 εκ. το 2024. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για το 2025 παρουσίασαν μείωση κατά 8,9% και διαμορφώθηκαν σε € 3 εκ. έναντι € 3,3 εκ. το 2024.
  • Η Εταιρεία υλοποιώντας την στρατηγική της ενεργητικής διαχείρισης του ενεργητικού της διαθέτει μετοχικό χαρτοφυλάκιο ύψους € 9,3 εκ. καθώς και ομολογιακό ύψους € 3,4 εκ. τα οποία προσέφεραν έσοδα ύψους € 1,2 εκ.
  • RKB: Η θυγατρική στην Σερβία συνέχισε για μια ακόμη χρήση την βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιτυγχάνοντας τα καλύτερα αποτελέσματα από το 2009. Συγκεκριμένα τα έσοδα από τα επενδυτικά ακίνητα για το 2025 διαμορφώθηκαν σε € 10,9 εκ. έναντι € 9,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σημειώνοντας αύξηση 11,9%. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 14,3 εκ. έναντι € 10,8 εκ. το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 32,8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε € 4,8 εκ. έναντι κερδών € 4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σημειώνοντας αισθητή βελτίωση κατά 19,4%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 5,6 εκ. έναντι € 7,7 εκ. το 2024. Αν από τα κέρδη του 2024 αφαιρεθούν τα έκτακτα κέρδη από την αναδιάρθρωση του δανείου της RKB ύψους € 5,8 εκ. τα συγκρίσιμα κέρδη του 2024 ήταν € 2 εκ. με συνέπεια η βελτίωση των αποτελεσμάτων να φτάσει το 183,3%.
  • Η εταιρεία εντός του 2025 προχώρησε στην πώληση του ακινήτου POSLOVNI CENTER στο εμπορικό κέντρο του Βελιγραδίου έναντι τιμήματος € 21 εκ. Από την παραπάνω πώληση αφαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής προέκυψε κέρδος € 2,6 εκ. Από το προϊόν της πώλησης ποσό € 15 εκ. χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού της RKB, και ποσό € 5,7 εκ. μείωσε την υφιστάμενη απαίτηση που διατηρεί η MIG έναντι της RKB. Η εκτίμηση για το 2026 είναι ότι θα συνεχιστεί η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την μείωση του αριθμού ακινήτων λόγω της προαναφερθείσας πώλησης ακινήτου.
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