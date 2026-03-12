MIG: Αυξημένα έσοδα κατά 30,4% στα €14,8 εκατ. & EBITDA 82,4% στα €2,4 εκατ.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου MIG ανήλθαν σε € 14,8 εκ. έναντι € 11,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σημειώνοντας αύξηση 30,4%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 2,4 εκ. έναντι κερδών € 1,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 82,4%.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα που παρουσίασε η MIG για το 2025 με αυξημένα κέρδη, ενώ τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε € 1,2 εκ. Η απόδοση του μετοχικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας για το 2025 ανήλθε σε 15,3% και του ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε 7,5%.

Αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής: