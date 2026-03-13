Με 100% στα δικαιώματα ψήφου της Ακρίτας η Κύκλος Συμμετοχών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από την εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.».

H «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι την 12.03.2026 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 838.360 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») έναντι τιμήματος €1,08 τοις μετρητοίς ανά μετοχή.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.