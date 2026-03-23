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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έδωσε το ok σε Real Consulting, Premia και ΑΚΡΙΤΑΣ
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18:49 - 23 Μαρ 2026

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έδωσε το ok σε Real Consulting, Premia και ΑΚΡΙΤΑΣ

Reporter.gr Newsroom
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Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Premia έως 150 εκατ. ευρώ έδωσε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και της Real Consulting για εισαγωγή 9.203.824 νέων μετοχών εκδόσεώς της καθώς και στην διαγραφή των μετοχών της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1084η/23.3.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου Συνέχειας της εταιρείας με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση συνολικά 9.203.824 νέων μετοχών εκδόσεώς της, στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες θα διατεθούν ως αντάλλαγμα στους μετόχους της εξαγοραζόμενης εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «OTS Α.Ε.»
  • Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου Συνέχειας της εταιρείας PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 150.000 ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €150.000.000.
  • Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας.
Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 19:25
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